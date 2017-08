"Tenemos un grupo bastante compacto"

El Unicaja 2017/2018 echó a andar el miércoles y desde entonces sigue sumando efectivos. Un total de 10 jugadores pasaron por el Hospital Quirón para pasar el pertinente reconocimiento médico. Los internacionales Adam Waczynski, Dragan Milosavljevic y Giorgi Shermadini, junto al lesionado Nemanja Nedovic, fueron los únicos ausentes en una de las primeras jornadas de esta pretemporada. Y entre los presentes, el norteamericano James Augustine, quien ya es uno más en el grupo tras llegar el jueves por la noche a Málaga.

Se transmite ilusión desde los jugadores. Por el mero hecho de regresar a la Euroliga y por confianza en la plantilla confeccionada. "Tenemos un equipo bastante compacto, gente que es especialista en diferentes funciones, tanto física como técnicamente y eso necesitamos para afrontar este año ilusionante al que nos ha costado tanto llegar. Hemos tenido que conseguir un título para estar en la competición más importante de Europa y estamos con muchas ganas de empezar", manifestaba Carlos Suárez, quien tomó como capitán la voz cantante del grupo para reflejar sus sensaciones.

Además de Morayo Soluade, quien será tercer base tras regresar de su cesión en Burgos, destacó la presencia de Augustine, quien será presentado la próxima semana, y Ray McCallum. Ayudan las referencias del primero y la predisposición del segundo, asevera el de Aranjuez. "Augustine ya lo conocemos, tenía constancia de cómo era, conoce la ACB. El único que no conocemos tanto es a Ray, pero lo poco que hemos hablado con él es un chaval encantador y espero que nos puedan ayudar para ser mejores", apunta, e incide en la sorpresa positiva del base: "Hay americanos que vienen y no preguntan nada, pero él nos ha preguntado por cómo es todo esto, cómo es el clima, la ciudad, y me ha sorprendido que en pocos minutos hiciese preguntas que no cualquiera te hace".

El ex de los Sacramento Kings vivirá su primera experiencia en Europa como complemento a Alberto Díaz y Soluade. El base malagueño destacaba también durante el desayuno las capacidades de ambos: "Mo [Soluade] viene con mucha hambre, con ganas de aportar mucha energía, ya conoce esto. McCollum es un jugador con mucha técnica, físicamente bueno que seguramente nos dará mucha alegría y en mi caso intentaré ayudarlo a que se adapte lo más rápido posible. Es verdad que Mo ya tiene ese grado añadido pero ahora toca estar con él, ayudarle para que se encuentre lo mejor posible y esperemos que le vaya bien".

El de Wisconsin fue finalmente el elegido una vez Marcelinho Huertas optó por el Baskonia. Situación que Alberto apunta que vivió con cierta distancia: "Cuando me preguntaban si quería tener a Marcelinho me decían que estaba hecho, y aquí las cosas hasta que no son oficiales no hay nada hecho. Son jugadores que son de mucha calidad, de unos se aprenden unas cosas y de otros otras. De McCallum aprenderé muchísimo, de su talento, su manejo, su capacidad ofensiva. Al margen de eso, no he entrado mucho en el tema de fichajes. Nos hemos reforzado bien y serán importantes para nosotros".