"Hay un grupo capaz de dar más alegrías"

La última corazonada de Joan Plaza acabó muy bien. Lo de ayer no fue a tal nivel, pero sí mostró algo de la fe que tiene a su grupo en una temporada histórica. También aprovechó para enterrar en cierto modo el hacha de guerra con Vidorreta y un Iberostar Tenerife al que elogió por cerrar en el Carpena un curso brillante.

"Han hecho una temporada espectacular, los felicité en Tenerife y lo hago aquí", decía el catalán en sala de prensa, valorando una serie durísima de "cuartos contra quintos": "Se presuponía que defender tu cancha es difícil, pero ellos creían que nos podían ganar e íbamos 1-0 o 1-1 y creían que estaban ganando ellos. El nivel exigía una concentración máxima de jugadores, mía, del staff, y ha sido puramente un partido de play off cuarto contra quinto".

Continuaba Plaza su análisis, este centrado en el último y definitivo encuentro. Elogios para los suyos: "Hemos sido capaces de hacer un gran sacrificio, gran nivel de esfuerzo y complicidad, con gran porcentaje en tres, malo en dos y bueno en tiros libres. De equipo estable, que sabe lo que quiere y pretende. Fuimos sumando y estoy realmente orgulloso de que hayamos hecho un partido de esta manera".

Hubo además mención para la afición, fundamental en días como el de ayer. "Agradecer a los 7.500 que han venido, porque siendo la hora que es y en la circunstancia que se ha dado todo es de agradecer. Que hayan venido y hayan estado tan activos", reconocía Plaza, feliz en el global con lo visto: "Creo que hemos entrado en las semifinales merecidamente. Ya no por estos tres partidos, que en la suma lo merecimos, sino por lo que llevamos arrastrado de hace muchos meses. Nos ganamos el factor cancha, de 14 partidos habremos perdido dos, y llevamos mucho trabajando muy bien para estar aquí".

Cerrada la eliminatoria, puso algo de paz aunque no pudo resistir dejar algún recado en su valoración del conflicto dialéctico llevado con su homólogo en el banquillo tinerfeño: "Cada uno tiene su estilo. Yo tengo el mío y hay cosas que nunca he hecho y difícilmente haré. Que cada uno juegue sus bazas y ya está, lo ideal es no condicionar nunca a nadie, pero yo soy yo y cada uno que haga lo que vea apropiado".

Ahora sí mira al Real Madrid, al que reconoce que "soy tan poco previsor que no lo he visto jugar contra el Andorra, ni los he grabado, porque era darme a mí idea de que iba a pasar con el Tenerife y me tenía que preparar para el siguiente". Con el poco tiempo para preparar el choque del miércoles, pide "disfrutar el momento y mañana [por hoy] soñaremos".

Tiene ilusión el catalán. "Hemos hecho algo muy bonito, está siendo una gran temporada y nos gustaría mejorarla", dice, mientras se sigue deshaciendo en elogios hacia su Unicaja para refrendar su ambición: "Tenemos un grupo humano capaz de darnos más alegrías. Tengo un grupo que no quiere conformarse, que quiere disfrutar de grandes experiencias, y tengo la suerte de llevarlo. Ahora hay que ir a Madrid, ser valientes, pero en mi vestuario no hay conformismos, sino deseos de seguir creciendo".

Anda el grupo tocado físicamente para el choque. "Dejan estaba con 38 de fiebre, Jeff ha tenido una torcedura y querrá jugar, y Nedovic tiene muchos golpes de tantos contactos que recibe", dice Plaza, que se lo toma con normalidad: "Ahora haremos un entreno liviano, el martes iremos fuertes e iremos a Madrid a jugar lo mejor y más digno".