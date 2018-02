Para esto hacen falta bases

El Valencia Básket tiene un plantillón pero no tiene bases. Se han caído Diot, Vives, Van Rossom y ayer volvía Sergi García. Y el Tenerife sí los tiene, sobre todo a un Rodrigo San Miguel en una espléndida madurez. No hizo números espectaculares, pero llevó el rtimo del partido con la ayuda de Devin White para protagonizar la primera sorpresa de la Copa. Venció con autoridad el Iberostar Tenerife (72-79) al vigente subcampeón de la competición. Abalde es la bomba y seguramente será un jugador de selección española una década, pero no pudo tapar el tremendo agujero de las lesiones en ese puesto tan importante.

Siempre fue el base una pieza determinante. Y el Iberostar se llenó de ellos. Hasta siete jugadores estuvieron en las dobles cifras de valoración. San Miguel repartió ocho asistencias, Abromaitis y Ponitka aumentaron su cotización en un escenario en el que cualquier actuación retumba más. Dos jugadores de calibre Euroliga que el equipo tinerfeño ha sabido amarrar. Seguro que darán mucho juego en el mercado veraniego.

Premio también para dos ex cajistas, Fran Vázquez y Vasileiadis. Competidor grande el gallego, que se fajó con los pívots valencianos y sumó 12 puntos y seis asistencias. Y Kostas con su entrenador fetiche, Katsikaris, para el que dio su mejor baloncesto. Lo está recuperando en Tenerife. Metió tres triples en momentos esenciales para acortar o ensanchar diferencias.

El partido se fue al descanso con empate a 36 pero ya había dejado el Iberostar muestras de su fortaleza. Y cogió el partido por la solapa en la segunda mitad para despegarse entre los cinco y 10 puntos. Green lideró la reacción valenciana y se llegó a colocar a tres puntos, pero Abromaitis cogió un rebote capital. El timón lo tenía el Iberostar, que, con su animosa afición soplando, se ganó el derecho a jugar unas semifinales históricas para la entidad insular.