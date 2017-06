A por un hueco entre gigantes

Las promesas del baloncesto malagueño cambian este fin de semana el terral por el clima templado de Galicia. Las localidades de Cambados y Villanueva de Arosa acogen el Campeonato de España infantil, en el que Unicaja Rincón Fertilidad y CB El Palo quieren hacerse un hueco entre los gigantes en un campeonato de mucha igualdad. La que promueve un sistema de competición que empareja según niveles y resuelve así grupos de alta exigencia.

Se lo pueden decir al Unicaja Rincón Fertilidad, que tendrá que verse las caras con Real Madrid y FC Barcelona. No quita ello un ápice de optimismo a la cantera cajista que dirige Manolo Bazán. Pasan tres equipos por grupo y hoy (18:00) abren la competición contra el Piélagos cántabro, cuarto en discordia. "Llegamos bien y nuestras aspiraciones son todas. El grupo es muy complicado de inicio, pero ya si salimos de ahí no nos los cruzamos en semifinales", apunta el preparador malagueño, que analiza así sus primeros cruces: "Estamos bien y llevamos muchos partidos este año, vamos en buena dinámica. Con el Real Madrid ya hemos competido y sabemos lo que es. Y el Barcelona tiene mucho nivel, sí, pero no deja de ser el tercero de Cataluña. Hay que confiar en los chavales e ir poco a poco, así es como hemos ido logrando nuestros objetivos".

Manolo Bazán, técnico cajista, destaca que "hay 16 equipos de muchísimo nivel"

A pesar de transmitir un mensaje positivo, Bazán no quiere confianza. "Cinco minutos te dejan fuera", advierte. Jugadores como Rubén Domínguez, Tikhonenko, Juanjo Castro o Pablo León han sido alguno de los más destacados este curso en el que fueron finalistas de la Minicopa en el Buesa Arena. Garante de que hay equipo para competir entre un nivel general a tener en cuenta: "Hay clubes interesantes en este Campeonato de España. Los canarios (Canterbury Academy) tienen buen equipo, Joventut... nivel hay. Los 16 que están en los primeros cuatro grupos son de mucho nivel".

Sobre el otro malagueño en liza, el CB El Palo Heidelberg, destaca haber visto a su infantil "jugar muy bien" y no duda de que "tienen opciones de meterse". La cantera paleña se encuadra en este Campeonato de España en el Grupo D, donde como terceros de Andalucía tendrán que vérselas con el Catalana Occidente Manresa, Valencia Básket y Askatuak Urdin. Abrirán esta tarde en Cambados su participación ante el conjunto catalán (16:00), con la ilusión intacta e infinitas ganas de situarse entre los grandes del panorama nacional.