Una ilusión, un drama

Será la primera vez que el Real Betis, con tal nombre, visite el Martín Carpena. Lo hace con mucha sangre malagueña y cajista, Carlos Cabezas y Alfonso Sánchez en la pista y Berni Rodríguez en los despachos. Sucede que lo que hace meses se preveía una fiesta, con hermanamiento entre aficiones y retirada de la camiseta para Berni, se ha convertido en un drama para el equipo sevillano, que salvó una vida de manera increíble el miércoles pero que sigue en el foso y hasta el cuello. Necesita ganar en el Carpena y que el Tecnyconta Zaragoza pierda en su casa ante el Movistar Estudiantes para salvar la categoría. Otro cantar será lo que sucede en los despachos, donde hay bastante marejada y queda por ver si la ACB se amplía, se reduce o implosiona. Pero nadie quiere descender en una pista, es una de las peores sensaciones que puede experimentar un jugador profesional.

Las pocas rencillas que podía haber entre las dos aficiones se limaron el pasado verano. Desde Málaga llegaron muchas muestras de apoyo cuando el Baloncesto Sevilla se tambaleaba. Además, Joan Plaza estuvo un trienio en la capital andaluza y hay un sevillano, Antonio Herrera, en el cupero técnico. En San Pablo se vieron semanas atrás pancartas de felicitación al Unicaja por el título de la Eurocup. Algo impensable tiempo atrás o en otros deportes. Tiene, pues, una carga emotiva extra el partido. No deja de ser el viaje más corto de la temporada y siempre viene bien algo de rivalidad regional.

2Victorias. Son las únicas que ha conseguido el Betis en los últimos 15 partidos

Pero el deporte profesional no entiende de sentimentalismos. El Unicaja tiene una excelente oportunidad de conseguir un puesto de cabeza de serie en los play off. No depende de sí mismo, pero es una combinación muy factible, dos victorias en casa de dos campeones de Europa ante los dos últimos de la tabla. El Unicaja debe ganar al Betis y el Iberostar Tenerife al ICL Manresa en La Laguna. Si se da esa combinación (también vale ganar y una derrota del Barcelona en Santiago de Compostela), el Unicaja será cuarto. Podría cuadrarse el círculo con una derrota del Baskonia ante el Fuenlabrada en el Buesa. En ese caso, siempre con victoria propia, el Unicaja sería tercero en la tabla tras la última jornada.

Suele suceder que las cuentas de la lechera no siempre se cumplen. Así que, aunque dolería ver lágrimas amigas sobre el parqué del Carpena, el Unicaja debe rematar una gran segunda vuelta de la Liga Endesa, en la que lleva un notable balance de 11-4. Un equipo herido y al límite siempre es peligroso y nunca hay que fiarse de una plantilla con Carlos Cabezas en sus filas. La última vez que visitó Málaga ganó con el UCAM Murcia con un gran partido suyo. No es ya el búfalo de su gran época dorada pero aún tiene batería para hacer daño.

El Unicaja parece cuadrado, viene de dos victorias en cuatro días en Vitoria y Murcia en la que ha demostrado hambre competitiva, ganas de rematar la temporada con un broche dorado. Es un equipo con confianza, que vuela. Ha ganado ocho de sus últimos nueve partidos oficiales, sólo en el Palau descendió del nivel extraordinario posterior a la Copa del Rey. A la espera de que se oficialice la llegada de Eyenga, al que se espera hoy en Málaga, Plaza buscará soluciones de small ball ante la ausencia de Adam Waczynski, un peón importante que no jugará los play off. Ya en Murcia se pudo ver un esbozo de lo que puede ser, con Díaz y Lafayette juntos e interesantes combinaciones que pueden complicar la vida a los rivales aunque se pagaría un peaje por la falta de control en el rebotes.

Una ilusión, la de llegar lejos en la pelea por el título, y un drama, el de salvar la categoría sin depender de sí mismo, convergen en el Martín Carpena esta tarde. Es el broche a una temporada regular en la que el Unicaja puede regresar a los cuatro primeros.