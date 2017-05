"Nos ilusionamos con algo aún más grande"

Joan Plaza pasó ayer por el programa Zona Verde de 101TV y el técnico cajista hizo un intenso y extenso repaso a la actualidad y al futuro de la plantilla en una interesante entrevista. Muchos nombres propios y reflexiones generales. Medio en serio, medio en broma se vio como un Ferguson del Unicaja. Repasó la Eurocup, los planes de futuro, su barba, Raznatovic...

Sobre la posibilidad de ampliar su compromiso, que tiene una vía de escape el próximo 10 de julio, Plaza dijo que "el club sabe cómo trabajo y sólo quiero que la gente de mi alrededor tenga nuestro nivel de exigencia, pero puede llegar el 4 o 5 de julio y decirte que no sigue. A partir de ahí, yo estoy muy a gusto aquí. Me gusta el equipo que tenemos, cómo se está renovando a la gente. Me gustaría seguir aquí en Euroliga, he ayudado a lograrla. Va a ser un año muy interesante. La vida es la vida, no sabemos lo que nos va a pasar. Estoy a gusto. El staff técnico me quiere, soy serio, seco, poco bailón, pero tengo mi metodología", decía Plaza, que también valoraba que "veremos lo que pasa pronto. También pienso que a lo mejor ha llegado el momento de establecer unas pautas. Hay que ser consecuente, has de crear una cultura propia de cómo se trabaja aquí. Que los jugadores y los agentes quieran venir aquí. Por valores, que son fundamentales. Hay una tipología de entrenador que trata de ser coherente. Que no da tumbos. Hemos de encontrar una fórmula. Si todo el mundo está de acuerdo, y antes bromeaba con Alex Ferguson, se puede crear una base larga de contrato para seguir trabajando en una misma línea". O sea, que la posibilidad de ampliar contrato está ahí.

"Se puede crear una base larga de contrato para seguir trabajando en una misma línea"

Plaza dio mucho crédito al Tenerife y recalcó la dificultad que entrañará eliminar al equipo canario, pero asegura que "el equipo está ilusionado en hacer algo más grande todavía. Quizá jugar un quinto partido en Madrid ya sería más que digno. Pero quizá sea algo más. No quiero que sea algo menos. Hemos de ir a Tenerife serios, humildes, con el mono de trabajo. ¿Y si pasa? Ya os dije: ¿Y si pasa lo del Bayern? Luego, ¿y si pasa lo del Lokomotiv? Veremos, no lo sabemos, el equipo está bien".

Sobre Eyenga, sensación en su debut, Plaza dijo que "cuando se le ficha no se le ficha para meter 21 puntos. Fue capaz de imprimir carácter en defensa y ayudar en el rebote. El equipo rival le permitió tiros. Él entiende que llega a un equipo con roles definidos. Sabe que ha de ser generoso. Él se sintió cómodo y se divirtió. Seguro que su actitud de ir al máximo se va a cumplir. Él vino con un gran potencia. En Badalona se trabajan los fundamentos al mínimo detalle. Su mejoría fue exponencial hasta el punto de que Cleveland se fijó en él. Llega con un punto de madurez. Tiene potencial de estar seguro en ACB y casi seguro en Euroliga. Bien llevado, en Euroliga".

"Soy más feliz haciendo feliz que siendo feliz. Soy muy feliz al lograr que una ciudad, una región sea feliz… Me entusiasma. Quiero que el día que me vaya la gente entienda que me de dejado la piel. Si puedo, cuando me vaya, me llevaré un trozo de parqué y dejaré un trozo de corazón. Y si no lo he hecho mejor es porque no soy mejor, no porque haya escatimado", recordó Plaza sobre el título de la Eurocup, al tiempo que para la próxima temporada recalcó que "hemos de fichar muy bien a los 12 jugadores de la plantilla y cuidar a los Romarics, Karahodzcis… Sólo quiero compensar bien la plantilla. No podemos deslumbrarnos con un gran nombre, sino buscar las piezas adecuadas. Deben entender a qué vienen y para qué vienen. Y hay que hacerlo con paciencia".

Acerca de nombres propios, Plaza insistió en que Fogg debe ser básicamente base y lo comparó con la evolución de Suárez al puesto de cuatro. "Le veo como base, la inversión que se ha hecho este año es para eso. Le falta un cierto conocimiento de baloncesto y tiene otras muchas virtudes. Se merece seguir y en esa misma posición. Otra cosa es que él pueda estar jugando con otro base y pueda ser un combo", razonó Plaza, que espera contar con Omic, aunque no lo ve sencillo: "No depende de nosotros. Hemos de estar preparados, para cualquier suceso. Él vino hablando de la NBA. Va a depender del Efes, de Perasovic. A mí no me lo ha dicho, pero percibo que está muy a gusto aquí. Sería muy bueno que él pudiera seguir". Y dejó un ilusionante mensaje con Viny: "Va a tener una gran responsabilidad el año que viene. Va a ser un jugador… cuidado con él".