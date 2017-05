"No imagino una ACB sin los grandes"

El cisma por la nueva ACB no ha hecho más que dar su primer paso. La pasada semana, Unicaja, Baskonia, Barcelona y Real Madrid se ponían en pie para abandonar la Asamblea con los demás clubes para avisar de que no están dispuestos a volver a la liga de 18. Amenazaron con marcharse y crear un nuevo campeonato de ámbito privado.

Las reacciones no tardan y ayer José Ramón Lete, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), declaró la "preocupación" sobre el tema, "que se ha desencadenado de una manera que no esperábamos". El dirigente tiene claro que sólo existe un escenario, el de la continuidad de los grandes: "No me imagino una ACB así, sería una cosa distinta... y sería muy perjudicial para el baloncesto español".

El presidente del CSD afirma desconocer "las razones por las que se levantaron de la mesa", pero mantiene una actitud conciliadora: "Me quiero sentar con todos para escuchar a todo el mundo y que busquemos todos la mejor solución. Hay problemas nuevos y los tres o cuatro que siempre están en la agenda... está el asunto de la FIBA, sus competiciones y las Ventanas que acaba de imponer... Mi obligación es escuchar a todos y buscar soluciones".

Así, José Ramón Lete apunta la premura con la que se debe afrontar el problema: "He convocado de urgencia el lunes al presidente de la FEB y al de la ACB para analizar las posibles soluciones. También me voy a reunir con esos cuatro equipos que han tomado una decisión que no parece la más acertada. Ahora hace falta calma, diálogo y puntos de encuentro".