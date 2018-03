"Es muy importante tener un jugador como Augustine en tu equipo"

Cuesta encontrar jugadores con el gen ganador de Nando de Colo (Sainte-Catherine, Francia; 1987). El galo se bañó en confeti en las tres competiciones de más prestigio a nivel de clubes: la Eurocup, la Euroliga y la NBA. A nivel de selección abrazó el oro en un Europeo también. Tras probar fortuna al otro lado del Atlántico, la ausencia de protagonismo le hizo desandar sus pasos para devolverle la gloria a uno de los mastodontes europeos, el CSKA de Moscú. Allí suma un reguero de distinciones individuales, que le permiten medirse por el mismo listón de algunos de los mejores de siempre del Viejo Continente. Profeso admirador de Antoine Rigaudeau, el base tiene buenas palabras para el Unicaja y piropos para James Augustine, con el que compartía vestuario hasta este verano.

-El calendario les indica el Unicaja. ¿Le sorprende su nivel?

-No, ahora mismo no hay muchas cosas que me sorprendan en Euroliga. Sabemos que todos los equipos son muy buenos y el Unicaja es un equipo que juega con mucha energía en la pista y para este tipo de partidos es lo más importante. Están haciendo una temporada bastante buena y creo que como muchos hay que estar preparados para jugarles.

-A las órdenes de Plaza está su ex compañero James Augustine, mejor reboteador de la competición y uno de los que tiene un impacto más positivo en pista. ¿Qué le parece?

-Es un jugador que sabe lo que tiene que hacer en la pista, sabe perfectamente lo que puede y no puede hacer. Es un jugador muy, muy importante para un equipo. El año pasado estaba con nosotros y lo hizo muy bien, es un jugador que está en los dos lados de la pista con mucha energía. Es muy importante tener un tipo así en tu equipo.

-Se le ve cómodo en Moscú y además es algo que usted ha repetido en varias ocasiones.

-Estamos muy bien aquí en Moscú. Las primeras semanas del primer año había que acostumbrarse a este país, a esta nueva cultura que es un poco diferente a la que tenemos en Francia o en España. Una vez que supimos más de la gente y de la ciudad está muy bien para vivir. Claro que cuando llega el invierno hace mucho frío, algo que no tenemos casi nunca en España, pero la gente sigue viniendo a vernos. Cuando llega el verano es una ciudad totalmente diferente, con muchos parques, es otra ciudad.

-Jugó en la NBA un par de temporadas y se volvió a Europa. ¿Necesitaba sentirse más importante?

-Ese era mi objetivo. El primero era estar en un club que lucha cada año por un título o más. Lo segundo era tener más oportunidades en la pista y máximas responsabilidades. Lo que hice hasta ahora es lo que quería, por lo que todo bien.

-Le dio una nueva Euroliga al CSKA tras emerger en la prórroga en Berlín. ¿Cómo recuerda aquello? ¿Fue un momento de liberación?

-Sí, de liberación creo. Antes de estas dos primeras temporadas no luché mucho por el título de la Euroliga, pero este era un momento muy importante. Esa temporada fue la mejor de mi carrera. Fue un momento muy especial con mi familia y con el equipo, que había luchado toda la campaña.

-La idiosincrasia del club es luchar cada año por todos los títulos donde compite. ¿Cómo lleva esa exigencia diaria?

-No es fácil estar siempre a tope para todos los partidos, pero es lo que necesitamos para estar preparados para el final de la temporada. Para los play off primero y más allá en la Final Four. Debemos prepararnos desde el primer día y pensar que cada partido es como una final. No podemos dejar a nadie estar más preparados que nosotros, es una temporada muy larga y muy difícil y sabemos que todo puede pasar. Da igual que juegues contra el primero o el último, va a ser un partido muy difícil y si no te preparas bien te pueden sorprender. Ahora nos preparamos para entrenar y jugar mejor cada día.

-Sus estadísticas acaparan halagos, pero me llama la atención su fiabilidad desde el tiro libre. De hecho, ahora mismo es el mejor lanzador de la historia de la Euroliga. ¿Cuál es la receta? ¿Es puro entrenamiento?

-No hay secreto. Es un tiro que tienes que repetir. En el juego cada tiro es diferente y este tiene que ser el mismo cada vez. No hay nada más que hacer. Estás uno contra cero y no hay defensa. Hay que entrenar, claro, cada día y hacer la misma técnica. En los partidos pensar que vas a meterlo y estar concentrado.

-Este verano Milos Teodosic se marchó a Los Ángeles Clippers y llegó para ocupar su hueco Sergio Rodríguez. ¿Qué tal con él?

-Son dos tipos de jugador diferente, pero son dos que conocen muy bien el baloncesto y eso es lo más importante. Cuando llegas a un equipo puedes hacerlo bien desde el principio porque sabes cómo jugar, es un detalle muy importante. Ahora lo hacemos bastante bien. En el principio del año teníamos muchos jugadores nuevos y teníamos que acostumbrarnos, pero ahora sabemos perfectamente qué jugador puede hacer unas cosas y otras no. Sergio está muy bien en este equipo.

-Echando la vista atrás también tuvo la posibilidad de ganar un anillo de la NBA y jugar junto a leyendas de la liga. ¿Cómo vivió esos momentos?

-Es una pregunta difícil porque estuve dos años en la NBA que nunca pensé que fueran tan fáciles. No tenía muchas oportunidades de jugar, pero al lado tenía la suerte de estar cada día con jugadores como Tim Duncan, Manu Ginóbili o Tony Parker. Al lado de ellos aprendes mucho. Lo mejor es estar en la pista, pero si eso no lo tienes seguro pues intentas hacer lo máximo para aprender más cosas en otro sentido.

-Ganó casi todos los títulos por los que jugó en su carrera. ¿Qué es lo que motiva a Nando de Colo para seguir mejorando?

-Una carrera no es solo uno o dos títulos, ni tampoco no es solo una temporada. Hay que estar en tu mejor nivel los más años posibles y cuantos más títulos puedes ganas mejor. Quiero seguir trabajando cada día y hacer lo máximo para ganar.