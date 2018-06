La incógnita de Nedovic

Nemanja Nedovic abandonó ayer Málaga, la "ciudad que me cambió la vida". De manera cariñosa se despidió de los empleados del Unicaja con un cargamento de camisetas del club para repartir en Serbia, donde en breve inaugurará unas pistas que llevarán su nombre. Se marcha con la sensación de que ahora es un jugador más completo y continuo. Con sus carencias, pero amortiguadas por ese salto de calidad que algunos daban por imposible después de su errático año en Valencia. El jugador, entre sollozos, confirmaba en el túnel de vestuarios el pasado martes tras caer ante el Baskonia que se marcharía del Unicaja para buscar un escalón más en un lógico proceso evolutivo. Hasta el 30 de junio, el jugador tiene de plazo para romper el vínculo que tiene con el club hasta 2019.

Se irá Nedovic, pero aún no tiene totalmente claro dónde. El Armani Milano le ha hecho una oferta mareante, difícil de rechazar, que le convertiría en uno de los jugadores mejor pagados del continente. El club milanés quiere construir con él algo serio después de pegársela constantemente en los últimos años. Allí está Kuzminskas, que tiene un año extra con el cuadro milanés. La oferta está ahí, muy bien valorada, pero aún no se estampó la firma, aseguran desde el entorno del jugador. Hay una pequeña opción de que emigre a la NBA, ha recibido alguna comunicación de interés, opción que se ve "difícil" a día de hoy. La idea del jugador era de primeras ir a un club de Euroliga con opciones de llegar lejos. El año pasado Nedovic demostró que el dinero no era absolutamente prioritario para él. Tenía opciones de ganar más dinero que en Málaga, pero estimó que para su carrera lo mejor era continuar en el Unicaja y crecer como baloncestista. Ha acabado como cuarto mejor anotador de la Euroliga, con mayor número de buenas actuaciones que en temporadas anteriores.

El jugador tiene hasta el 30 de junio para ejercer su cláusula liberatoria

El Unicaja está atento a la situación de Nedovic. Sabe que se irá el jugador, pero es distinto que lo haga a la NBA o a la ACB o a un equipo de Euroliga. La cantidad para un equipo europeo es la mitad, no muy alta, de lo que habría que percibir en los otros dos casos. Es un movimiento clave para la próxima temporada, la reinversión de lo que ganaba el jugador mejor pagado de la plantilla. Sobre todo, por el caudal que juego que acumulaba en sus manos. Segúna statsli, Nedovic era el jugador de la Euroliga que más porcentaje de decisiones (tiros o asistencias) tomaba en un equipo de los 16 cuando él estaba en pista. Quien venga al equipo deberá construir casi desde la base los conceptos ofensivos de las últimas temporadas.

Nedovic ha comentado más de una ocasión que no tiene la necesidad de ir a la NBA porque él ya lo probó. Y en un equipo que poco después sería de leyenda, los Golden State Warrios. Priorizaba el aspecto competitivo sobre otros. De momento, se marchó de Málaga sin haber roto el contrato con el Unicaja ni haber firmado con otro club.