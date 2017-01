Un indigno Unicaja, humillado en Valencia (86-62)

A la tercera tampoco fue la vencida. El Unicaja se estrella una y otra vez contra el Valencia, el teórico rival directo para alcanzar el año que viene la Euroliga. Hay que irse olvidando de ello, parece. El Valencia está muchos escalones por encima del Unicaja, que perfila otra temporada negra. El pase al Top 8 de la Eurocup está en su mano, seguramente a sólo una victoria. Pero pensando más allá es una temeridad imaginar que este equipo gane una eliminatoria con el factor cancha adverso. Más aún tres. El Unicaja fue un pelele en manos del Valencia, que ganó por lo que quiso (86-62). La sensación de que el bloque de Pedro Martínez arrasa en la pista y en el banquillo al equipo malagueño, es la tercera vez que le gana en los dos últimos meses. Una derrota que debe traer consecuencias. Fue una derrota intolerable.

Comenzó el Unicaja, como siete días antes, muy bien. Activo en defensa, con muchas ayudas y capacidad de anotar. En cuatro minutos, los cinco titulares habían anotado. Como entonces, un tiempo de Pedro Martínez (2-11) viró la tendencia del choque. Parece que le deja cuartelillo al equipo malagueño para que se confíe y después le humilla, quitándole energía. Refrescó conceptos defensivos y en un parpadeo, parcial de 14-3 y arriba el equipo local. Smith igualaba sobre el final del primer cuarto (18-18).

Las pérdidas de balón, absurdas en varios casos, condenaban al equipo malagueño a una inestabilidad que sólo se abadonaba cuando entraban los triples. Dos seguidos de Alberto Díaz, más otro de Smith y uno más de Lafayette solventaron una situación complicada. DE 27-20 se pasó a 32-34. Pero ahí se paró el Unicaja que, en una montaña rusa de parciales se quedaba sin aire al descanso tras un 10-0 adverso (42-34). Entregados al triple, si no entran no hay nada que hacer, con impotencia ante la buena defensa valenciana. No forzó ni un tiro libre el equipo malagueño, que sólo dio cinco asistencias.

Siguió la tónica tras el descanso, con un Unicaja cada vez más empequeñecido y un Valencia cada vez más henchido de confianza. El equipo de Plaza, con sus rotaciones poco comprensibles, se fue hundiendo en sus miserias. En apenas cuatro minutos tras la reanudación se habían encajado 20 puntos. Una bajada de brazos inexplicable, ni se llegaba al bonus de faltas. El Valencia estaba muy plácido en el partido, sin problemas. Disfrutando y con San Emeterio haciendo un hijo al simulacro de defensa cajista. Se llegó a los 20 puntos de diferencia (69-49 al final del tercer cuarto). De ahí al final, una humillación continua, un ejercicio de impotencia. Se llegó a los 30 puntos (86-55) abajo entre los olés del público local, que disfruta hundiendo a un rival al que un día temió. Y del que hoy se ríe.

Valencia Básket (18+24+27+17) 86: Diot 14, Rafa Martínez 10, San Emeterio 19, Sikma 7 y Oriola 5 -quinteto inicial-. Thomas 3, Van Rossom 0, Sato 7, Dubljevic 8, Vives 3, Sastre 8 y Kravtsov 2.

Unicaja (18+16+15+13) 62: Fogg 10, Nedovic 6, Waczynski 9, Brooks 2 y Musli 6 -quinteto inicial-. Okouo 0, Díaz 11, Díez 0, Smith 7, Lafayette 5, Suárez 0 y Omic 6.

Árbitros: Gkontas (GRE), Dragojevic (MNE) y Reiter (ALE). Sin eliminados.

Incidencias: 4ª jornada del Top 16 de la Eurocup 2016/17. Partido disputado en el Pabellón La Fuente de San Luis de Valencia ante 8.000 espectadores, según datos oficiales del club valenciano.