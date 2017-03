El informe Brooks

Jeff Brooks hace el gesto al banquillo, el "Siempre fuerte" de Pablo Ráez. Y el Carpena se enciende. Fue la gasolina con la que el Unicaja viajó hasta Krasnodar. El bíceps fuera tiene una triple dedicatoria. Por un lado, a Pablo Ráez. "Sí, es un caso que nos impactó a todos, va por él", dice Brooks, que extiende la dedicatoria tras completar con éxito una acción con su hijo y con Viny Okouo. Su vástago se llama Jordan y él luce el 23, así que ya se sabe a quién idolatraba Brooks, que nació en Louisville, ciudad de nacimiento del más grande, Muhammad Ali. "A él le gusta que lo haga y me acuerdo así de él", dice Brooks, que explica por qué mira al banquillo en la tercera vía: "Es para Viny. Competimos cada día en los entrenamientos, él me hace más fuerte, me prepara para los partidos. Me ayuda en la pintura. Va a ser un gran jugador. Tiene hambre, nunca para de crecer. Lo único que le falta es confianza y tranquilidad. Sale queriendo hacer muchas cosas, pero si continúa trabajando va a ser un gran, gran jugador. No le deslumbran las luces del coche, como decimos allí en Estados Unidos".

"Es excitante tener esta oportunidad, estar tan cerca de ganar en la Eurocup. Vamos partido a partido. Contra el Joventut pensábamos en eso, éste es un viaje difícil porque tuvimos que viajar a la otra parte del mundo", bromea Brooks, que sabe bien lo que es jugar en Krasnodar. La temporada pasada jugó para el Avtodor Saratov, no demasiado lejos de la ciudad donde hoy juega el Unicaja. Y el jugador nacionalizado norteamericano define con precisión cómo es el estilo de juego del equipo que dirige Sasha Obradovic. "Los conozco bien. Ellos juegan muy bien, son un equipo bastante duro, lo ponen complicado siempre. El viaje es muy largo, pero hemos intentado descansar y creo que estaremos competitivos. Veo que todo el mundo, la afición, los entrenadores y los jugadores, están muy excitados con el partido", asevera Brooks, que señala que "una de sus principales características es que colapsan mucho la pintura, obligan a los rivales a tirar desde fuera. Lo que tenemos que hacer es ser pacientes y cuidadosos con el balón, encontrar el tiro preciso. No conceden entradas, sólo una o dos en el partido. Niegan las penetraciones a los exteriores y suelen hacer 2x1 contra los pivots. Tenemos que compartir bien la bola, usar el extrapass y no dudar a la hora de tirar a canasta. Si lo conseguimos, tendremos una opción importante para ganar".

El esguince de tobillo que le hizo jugar mermado en Múnich está casi olvidado

Centrándose en los jugadores, Brooks especifica que "Rochestie es un anotador muy agresivo. Janning y Broekhoff son grandes tiradores. El jugador más completo del equipo es Mardy Collins. Juega en las tres posiciones, uno, dos y tres, y es capaz de producir peligro de cara y de espaldas al aro", recuerda Brooks, quien acaba su análisis sobre el Lokomotiv diciendo que "la clave es defender juntos. Ellos tienen buenos penetradores hacia el aro y hay que negarles esos caminos".

Brooks dice que el esguince de tobillo que le hizo jugar muy mermado en Múnich es ya pasado. "Los fisios y los doctores hicieron un gran trabajo", afirma el ala-pívot del Unicaja, convertido en uno de los jugadores más sólidos del plantel de Joan Plaza. Si saca bíceps en el Basket Hall, será una gran señal para el equipo malagueño.