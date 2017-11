Sin jugadores pero con técnicos en la selección

Jorge Garbajosa y Sergio Scariolo, presidente de la FEB y seleccionador español, ofrecieron ayer la lista de convocados para los partidos de la ventana de clasificación para el Mundial 2019. La FEB dio el paso adelante de no convocar a ningún jugador de la Euroliga entre los 16 convocados. "Me duele profundamente que hayamos puesto a los jugadores de la Euroliga en una situación injusta y casi perversa", explicó el mítico ex jugador del Unicaja en su alocución. No hay, pues, jugadores del Unicaja como tampoco de Barcelona, Baskonia, Real Madrid y Valencia. El único en la lista previa de 24 era Alberto Díaz.

España jugará en Montenegro el próximo viernes 24 y su partido se solapa con el que jugará el Unicaja contra el CSKA correspondiente a la jornada 9 de la Euroliga. Dos días después, el domingo 26, lo hará en Burgos ante Eslovenia.

No habrá jugadores del Unicaja, pero sí representación malagueña en el staff de Sergio Scariolo. No acude, como es habitual en verano, Ángel Sánchez-Cañete, miembro del cuerpo técnico de Joan Plaza. La citada incompatibilidad abre el abanico y estará en el cuerpo técnico de Scariolo como ayudante Paco Aurioles, que dirige al equipo junior que compite en Liga EBA. Aurioles, ayudante de Scariolo en el trienio dorado del club de 2005 a 2007, ya estuvo en la concentración previa del verano pasado en Benahavís con el grueso de jugadores que integran la lista de Scariolo. Se ha aplazado el partido de EBA de la próxima semana para que pueda acudir sin problemas.

Junto a él, también estará Enri Salinas, preparador físico de la confianza de Scariolo. Hizo toda la concentración previa al último Eurobásket y ahora coordina esta faceta en Los Guindos después de una década en el primer equipo.