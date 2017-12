"Estamos jugando algo mejor, lo notamos"

No le quedó a Plaza un regusto amargo de la derrota en Vitoria. Evidenció que aún hay mucho margen que andar, pero que en algunos aspectos se recorre la senda correcta. "Es evidente que el primer deseo que teníamos al venir aquí era ganar y creo que hemos estado cerca. Pero por encima de eso queríamos competir a un gran nivel y creo que llevamos ya dos o tres semanas en las que percibimos que estamos mejorando en muchos mecanismos, que jugamos algo mejor", explicó el entrenador, que ve mejora en su equipo: "Seguimos teniendo errores, que nos llevan a perder partidos, pero cada vez estamos más cerca y evolucionando".

Puso el foco el entrenador sobre varias cuestiones, una de ellas el comienzo. "Hemos tenido muy mal inicio donde ellos han acabado el primer cuarto con 15 puntos de ventaja. Aunque hemos remontado y nos hemos puesto por delante, hemos de evitar tener estos dientes de sierra tan pronunciados", dijo para profundizar acto seguido en los errores: "Ni hemos presionado bien el balón, ni cerrado bien en el uno contra uno, ni cerrado bien el rebote. Ese inicio me sorprende, más que preocuparme".

Queremos seguir creciendo y cuando venga una racha, que vendrá, compensar la diferencia

Remarcó de igual forma la defensa: "Hemos ganado dos cuartos y hemos perdido dos. Los que hemos perdido lo hemos hecho con Baskonia anotando cerca de 30 puntos. Te limita mucho a jugar muy bien los otros dos para poder ganar". También la poca presencia desde la personal, que, a su juicio, dejó entrever otras lagunas en el juego colectivo. "La diferencia en tiros libres nos dice que no hemos jugado lo suficiente interior, probablemente por una buena defensa de Baskonia, pero nosotros tampoco hemos tenido esa vocación para meter el balón dentro y sacar faltas que nos hubieran permitido tener más opciones al final", comentó el técnico cajista.

Cuando en los minutos finales el choque bailó en el alambre, el catalán echó de menos mejor tino para no perder el balón en situaciones favorables para el Baskonia. "Creo que, aun habiendo algunas cosas mejorables, al final hemos tenido dos o tres balones perdidos en primera línea que les ha permitido acabar incluso haciendo mates y nos han privado de estar más cerca que estos seis puntos finales. Hemos de reducirlo, no ya tanto algunos tiros forzados o algunas pérdidas anteriores, pero sí esos balones perdidos consecutivamente en primera línea en el último cuarto", lamentó explicando el hueco que forjaron esas acciones: "Eso ha abierto una brecha grande que ha hecho que sea imposible ganar".

El tropiezo en el Buesa Arena no le permite despegar del fondo de la tabla al Unicaja, situación que parece no inquietar al preparador verde de cara al futuro. "No nos obsesiona. Queremos seguir creciendo y cuando venga esa racha, que vendrá porque estamos trabajando bien, intentaremos compensar esa diferencia", remachó Joan Plaza con actitud positiva.