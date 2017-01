El juicio del Carpena

Los dientes de sierra en el Unicaja trascienden más allá del juego. Han llegado, por consecuencia directa, a la relación con una afición que hoy observa con lupa a su equipo en el Carpena. La cita con el Montakit Fuenlabrada (12:30, Movistar+) es algo más que un partido de ACB. Es una oportunidad para resarcirse y mostrar que existe una reacción tras lo visto en Valencia, donde la cara mostrada fue de absoluta inferioridad al siguiente peldaño de la Liga Endesa.

La temporada cajista va por fases muy marcadas. Caer ante el Betis en San Pablo ya fue un importante punto de inflexión. La lesión de Musli destapó las vergüenzas del Unicaja en la zona, donde Hamady N'Diaye no pudo coger galones en ninguno de los partidos en que se ausentó el serbio. Brooks y Carlos Suárez fueron los encargados de dar ese paso adelante para sujetar, dentro de lo posible, y como resultado abrir el debate del juego interior, que sigue latente. No obstante, esa situación produjo una respuesta inmediata que acabó con la incorporación de Alen Omic para satisfacer esa necesidad.

Ahora se abre un tramo más con otro frente abierto. El resultado en Valencia se produce en buena parte por actitud, por un derrotismo que llega al primer revés. Es el trasfondo que se recoge como resultado de un mal planteamiento. Con el paso de los meses, la fluidez del Unicaja se ha perdido por lo previsible de su juego. Rivales como el cuadro taronja tienen automatizado el dos contra uno al base en el inicio de la jugada, especialmente cuando es Kyle Fogg el encargado, para cortocircuitar y producir un maremágnum de pérdidas. Si en algún momento hubo dudas, ahora están más que resueltas: el californiano no puede ser el uno del equipo. No por su calidad, porque la destila. Simplemente no es base y ya lo demostró en el tramo de temporada que le tocó cubrir la baja de Nedovic como escolta. Con ello y la ausencia total de Lafayette, Plaza se encuentra con Alberto Díaz como único hombre de confianza en un puesto determinante para desarrollar algún tipo de idea.

La temporada, no obstante, camina desde el mero resultadismo en una dirección correcta. En Copa, sextos con un balance 11-6 y a falta de un resultado para estar en el Top 8 de la Eurocup. A ello apuntaba Nemanja Nedovic para hablar de la "memoria corta" tras las críticas recibidas. Pero la sensación es la de un equipo que lo tendrá difícil para aguantar cuando llegue a las cotas más altas.

En esta temporada queda mantener la cabeza alta y dar pasos para mejorar antes de que llegue ese momento. Hoy, el primer peldaño se debe subir contra un Fuenlabrada en buena forma. Los de Jota Cuspinera vienen de ganar cinco de los seis últimos partidos de Liga Endesa, lo que les permite ser novenos y serios aspirantes a colarse en el play off. Esa es su fijación, para la que han incorporado al ex cajista Rafa Hettsheimeir en sustitución de Moussa Diagné, de vuelta a Barcelona tras cortar su cesión al conjunto madrileño. Además, el técnico fuenlabreño recupera para la causa al escolta Marko Popovic, que no participa desde primeros de mes por una lesión en el sóleo de su pierna izquierda y reforzará una línea exterior muy mermada por la lesión de su compañero Álex Llorca.

Alberto Díaz mantiene la línea optimista de Nedovic con buena dosis de autocrítica. "Esta es una oportunidad para demostrar que cometimos un mal partido, fue un gran error y hay que resurgir", apuntaba el malagueño en sala de prensa. En sus ganas y pasión está el espejo donde mirarse para el equipo. Es el modo de recuperar a un Carpena que abrirá sus puertas dos veces en 72 horas. La mecha está bastante corta y cuando las cosas no vayan bien se prevén los primeros roces. No sólo por los resultados pasan las ilusiones cajistas. Recobrar sensaciones es fundamental para hacer del pabellón un amigo ante Fuenlabrada y Alba Berlín.