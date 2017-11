Todos juntos para un doblete

El Unicaja viajó con todos sus jugadores a Madrid. Los que pueden jugar y los que no, como Nedovic, que no saltará hoy a la pista pero que sí podría llegar al domingo en Andorra, partido importante para que la Copa del Rey no se clasifique. Es un doblete de una semana que se va a hacer larga. Las combinaciones aconsejaban quedarse en Madrid tras el partido de esta noche y salir rumbo a Andorra el sábado por la mañana para ahorrar esfuerzos. Comoquiera que en la ACB está inscrito Viny Okouo, habitual descarte en la Liga Endesa, pues se completa el círculo. También viene bien para hacer grupo en un momento delicado, con sólo tres victorias en los últimos 10 partidos.

Joan Plaza hablaba antes de comenzar el entrenamiento vespertino en el WiZink Center. El técnico cajista vivió un tobogán en el partido ante el Zalgiris, a punto de conseguir una remontada histórica después de que perdiera por 20 puntos. Su gesto llevándose las manos a las orejas, que recogieron las cámaras de Movistar, cuando el equipo forzó el tiempo extra fue comidilla en las redes sociales. Hubo pitos en la presentación y un sector de la afición no está de acuerdo con la labor del técnico... Pero tampoco la relación era idílica tras la Copa del Rey de Vitoria en el pasado mes de febrero y ya se sabe lo que se vivió apenas mes y medio después en Valencia.

"Venimos a Madrid con la idea de ser capaces de competir a gran nivel, sabemos que es el cuarto partido en siete días, que el Madrid perdió por 30 puntos en Vitoria y que acumula tres derrotas en Euroliga, pero siendo conscientes de todas esa circunstancias queremos hacer un buen partido donde podamos llegar al final con opciones de ganar", decía Plaza, que daba la receta para intentar alargar el partido ante el, pese a las bajas, poderoso equipo madridista: "Para ello debemos aumentar nuestros porcentajes, reducir nuestra pérdida de balones y ser muy estrictos defensivamente. Pero el equipo está bien y convencido de poder hacerlo, de competir con un gran equipo como el Madrid".