"No hay ninguna laguna"

La presentación del Movistar Street Basket reunió al presidente del Unicaja, Eduardo García, con el nuevo director general de la ACB, José Miguel Calleja. Ha sido una semana bastante movida en los despachos. Se ha conocido la marcha inminente del gerente, Ángel Bordes, para ser director adjunto de la Asociación de Clubes. También que Javier Imbroda, uno de los popes del baloncesto malagueño, está en la carrera por la presidencia de la Liga Endesa; es uno de los cuatro candidatos. Para la próxima semana, de hecho, está citado en Madrid para reunirse con la Comisión de clubes encargada de encontrar un presidente para la ACB.

Era la primera presencia pública de Calleja como director general de la ACB. Optó por la prudencia a la hora de expresarse. Sí salió al ruedo Eduardo García, para hablar de la inminente salida de Bordes. Quiso mandar un mensaje de tranquilidad y emplazó al próximo Consejo de Administración que celebrará el club para que se conozca cómo se reemplazará la figura de Bordes en la entidad. "Siempre pienso en el futuro del club, como es mi obligación, forma parte de mi trabajo. El mercado laboral es el que es. Si a cualquier profesional le sale una oferta más interesante, satisfactoria o con más ilusión aborda esa opción, a todo el mundo le ocurre. Agradezco a Ángel su trabajo y dedicación por todos estos años en los que ha colaborado con el club y el mejor éxito en su futuro inmediato. Sabía de lo que podía ocurrir", decía Eduardo García, que defendía la labor de Bordes en estos años en el club. Ambos fueron las cabezas visibles en la reestructuración cajista en los últimos años.

El Consejo se reunirá en breve y decidirá qué es lo más oportuno para el club

"Los primeros que tendrán que enterarse es el Consejo del club y tomará las decisiones oportunas. La Sociedad Anómina tiene su órgano de gobierno, tiene cumplida cuenta de lo ocurrido y tendrá presentes las opciones", explicaba García, que recalcaba que "el club está perfectamente cubierto en todas sus áreas con profesionales que están totalmente capacitados para sacar adelante el día a día".

También quiso matizar el presidente cajista la capacidad ejecutiva que había tenido Ángel Bordes en su estancia en el Unicaja. "En este club las áreas de poder están clarísimas, lo que hay es áreas de trabajo. He leído muchas cosas acerca de las áreas de poder que no son ciertas, cada uno cumple su misión. El directo deportivo, la directora de comunicación, los responsables de marketing... Había una persona que coordinaba esta situación trabajando arduamente mañana y tarde, como todos. Área de poder tiene el presidente por delegación del Consejo de Administración, que tomará las decisiones que crea conveniente".

No quiso el presidente del Unicaja avanzar cómo se reprondrá la figura de Ángel Bordes. "No es el momento de hablar de qué situación se va a producir. El club tiene suficientes profesionales con los que estoy muy satisfecho. No hay ninguna laguna, insisto. Comunicación hará su trabajo, administración, marketing, dirección deportiva... Todo igual", remachó Eduardo García, que quiso mandar un mensaje explícito de estabilidad hacia fuera.

El tiempo dirá si los cambios se quedan en la salida del gerente, si se refuerza con cambios o si hay más en la estructura de la entidad.