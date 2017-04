Los latidos que hay bajo la copa

Quién no ha estado abrazado a una copa y a la soledad, cabizbajo. Esta Eurocup es un álbum muy denso, pero queda esa extraordinaria foto (de Mariano Pozo, el ojo del Unicaja) en el imaginario. Por contrapeso a una sucesión de instantáneas vivas y bulliciosas. Por llevarnos de un salto once años atrás a las duchas del Buesa Arena, a las lágrimas de otro héroe refugiado en la calma para llorar en soledad, Jorge Garbajosa, y el título a sus pies, como el hijo recién alumbrado. Es la foto de Joan Plaza, el hombre. Con el nudo de la corbata en su sitio y el de la garganta deshecho. El traje y la camisa en buen estado, y el alma arrugada por debajo tras tanto trajín. Llorando para dentro. Es la portada de un álbum de latidos. Todos los que han propulsado al Unicaja por una final miocárdica, saltando barreras, y que nos recuerdan un lema que enhebra Vrsac, Zaragoza y Vitoria con Valencia.

Es Joan Plaza, el hombre sin careta cuatro años después. Un tipo hipersensible y quijotesco, que quizá quiso ver gigantes antes siquiera de echar un vistazo a Málaga y abusó de su coraza. Que le atrincheró de amenazas extradeportivas pero le alejó de su afición. Se quitó la máscara en el selfie de Múnich, una imagen rompedora. El tipo de los mil gestos en el parqué al fin ofreció uno nuevo, el más auténtico, frente a la cámara: sonrisa de cremallera, cejas como paraguas. El de Joan Plaza Durán, el hijo de Lluís y Neus. En sus bolsillos ya no cabían más palos, se había autoproclamado pararrayos del equipo. Por eso sus méritos en la copa son proporcionales a tanto sufrimiento coleccionado. Cuatro años para ganar un título y para que la afición encontrara su interruptor. Algo debió olerse cuando en verano se quitó su primera coraza, la barba.

La soledad del técnico llevó al recuerdo de las lágrimas de Garbajosa en el Buesa Arena

Es, sin duda, un trofeo de hombres. De Alberto Díaz, por volver a colorear la historia. De rojo, el de su corazón y sus pelos, sobre verde, el corporativo y el de la esperanza siempre de guardia. Es el chico responsable de 22 años, la sonrisa tímida para levantar el trofeo de MVP, el vuelo rasante ante Taylor para que el Carpena entrara en erupción y el Bayern cayera asolado como Pompeya. El alcalde de la cantera, un tipo que ha robado más corazones que balones.

De Alen Omic, que llegó el último pero es el sheriff de los asientos de atrás. Cuánto durará aquí es un enigma, pero se llevará un tatuaje con la palabra "tribunero". Él es la pasión. No turca, sino eslovena y bosnia, es un hijo de la guerra. Cuyos gritos abrazados al Carpena contra el Lokomotiv fueron la sintonía de las semifinales. Un tipo que no puede faltar en una fiesta. Y que sabe perder. Es inusual que un jugador, más en una final y yendo ocho abajo, corrija a un árbitro para devolver el balón al rival. Lo hizo. Y Radovic prefirió reglamento a karma cuando lo descalificó por evitar un incendio -La Fonteta aplaudió más su marcha que el gesto deportivo-.

Sin Omic, el capitán rompió su camiseta, se hizo más fuerte y asumió el corazón de los verdes. Se transformó en Hulk. Chocó, pegó, reboteó, anotó. Habría echado un Mercadona abajo si se hubiera lanzado a chocar (metafóricamente sí que lo hizo). Fue Omic, fue Musli, fue Carlos Jiménez. Haciendo zumo de naranja. Carlos Suárez se acostó de día. No necesita dormir quien estuvo toda la noche soñando. Ahora pondrá una Eurocup donde había una Euroliga esfumada. Ese trofeo alzado al cielo con un brazo, y con el otro el de Pablo Ráez, pues es capitán también por sus valores. Como ya lo imitaba Jeff Brooks en cada canasta con sus manos mágicas. Las de ese icónico tapón. Con la velocidad de Muhammad Ali, tan de Louisville como él. Con la mirada asesina de Jules Winnfield para parecerse aún más a Samuel L. Jackson. En un simbólico give me five con Kameni, que hacía la parada de la salvación mientras él colocaba la chapa del título. A Rafa Martínez, la camorra taronja.

Y todo álbum que se precie debe contar con quien se cuela en la foto. Como Dani Díez, que pulverizó con dos triples oportunísimos a los que le acusan de salir de la madriguera. Como Viny, hecho un hombre en los dos primeros partidos cuando no había munición interior. Con Jamar Smith, el triplista de cámara, más constante en el segundo duelo de la final. Y que cambió insultos por gloria cuando pintó el despropósito de una noche por dos triples decisivos. Mike, Ray, Jamar. Que alguien rebusque en el árbol genealógico del baloncesto malagueño, algún nexo debe haber por ahí.

Héroes clásicos y modernos. Porque la historia del Unicaja vuelve a ser una línea continua. El club volvió a latir. Para conquistar la Eurocup y reconquistar el Carpena, que se ha vuelto a enamorar de los suyos y a poner otro álbum de fotos en la estantería. Ya van cuatro tomos.