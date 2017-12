Los lesionados responden

No hubo secuelas físicas serias del partido ante el Baskonia del pasado jueves. Nemanja Nedovic fue vendado tras el primer cuarto porque se resintió del esguince de tobillo pero no tuvo problemas importantes para acabar el encuentro. El serbio acabó con buenos números y con un minutaje considerable. Como Brooks, sobre el que había dudas de su participación por el edema óseo que se produjo el pasado fin de semana. El americano respondió con seis puntos en el último cuarto y con algunas acciones, como mates y rebotes, que denotaban que no estaba demasiado mal. Los 13 jugadores se desplazaron ayer de Vitoria a Zaragoza y hoy se ejercitarán para preparar el partido de mañana por la mañana en el Príncipe Felipe, un escenario que no se suele dar muy bien.