La ley de los 85 puntos

Existen defectos estructurales evidentes en este Unicaja, algunos se han intentado reparar con la llegada de Omic, pero otros permanecen. En cualquier caso, sí hay algo que se confirma respecto a la vuelta de tuerca dada en verano, encaminada hacia una versión más atacante del Unicaja. La defensa es esencial en el baloncesto, pero hay matices. Si los tres primeros años del equipo de Joan Plaza fueron con la defensa como base, tal seguridad no existe en esta campaña y hay que esperar grandes días anotadores para conseguir victorias.

Los datos no engañan. El Unicaja gana masivamente si anota 85 puntos o más y pierde con alta seguridad si anota menos. Concretamente, se han jugado 27 partidos oficiales. En 14 de ellos, el Unicaja ha alcanzado los 85 puntos. El balance si se llega a ese tanteo es de 12 triunfos y dos derrotas, que llegaron tras anotar 90 y 87 tantos, respectivamente, en las pistas del Real Madrid y del Morabanc Andorra, donde no ganó nadie en la primera vuelta.

El panorama es más desolador cuando no se llega a los 85 puntos. En ese caso, el Unicaja ha sumado sólo cuatro victorias y, por contra, acumula nueve derrotas. O sea, que hay una gran dependencia del ataque. Cuando no se ve el aro con facilidad, el equipo dirigido por Joan Plaza encalla. Un aserto del baloncesto clásico es que la defensa es actitud y el ataque aptitud. Con el grado de especialización del baloncesto moderno esa afirmación tiene muchos matices. Pero sí es verdad que el equipo tiene mejor aspecto de seguridad cuando coinciden en pista Alberto Díaz y Carlos Suárez. Junto a N'Diaye son los únicos jugadores del plantel en los que sus características defensivas se imponen a las atacantes. No es casualidad que Alberto Díaz tenga el mejor diferencial de puntos de toda la plantilla (+3.7 mientras él esta en la pista, mismo registro que Nedovic).

Es evidente, pues, que el campo de mejora está en la defensa. Se ha recalcado, pero no se ha visto mejora evidente. Es verdad que en lo que va de 2017 se han ganado dos partidos de los cuatro cuando se ha anotado menos de 85 puntos, con tanteos de 77 y 73 puntos. Pero hay que ser más sólidos atrás. Si no, adiós. Que el Unicaja esté bordeando sus mejores registros históricos de anotación en la Liga Endesa (84.8 puntos ahora, 84.8 es el mejor, que data de la temporada 2001/02) es una buena noticia. Pero no se complementa con solidez defensiva.