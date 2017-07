Una llamada para seguir creciendo

Fue lo más cercano a un pionero a la hora de hacer las maletas rumbo a Estados Unidos. Luego siguieron la senda que nació de sus pasos jugadores de la talla de Francis Alonso o Domantas Sabonis. Tras paladear el sabor de las categorías LEB con el Clínicas Rincón, decidió que al otro lado del charco estaba su futuro. Y parece que no se equivocó.

Hace unas semanas recibió unas de esas llamadas que trascienden en la carrera de un joven. Su alistamiento para la concentración en Benahavís tiene un sentido más especial tras de una campaña gris en South Florida. "Después de una temporada tan mala es una alegría que aún quieran decir que siguen apostando por mí y que tengan la confianza que en un futuro pueda jugar en la Selección", dice el marbellí en plena concentración.

Después de cuatro cursos en los Bulls, donde el balance solo puede ser positivo, Guerrero jugará ahora en la Universidad de Samford. "Va a dar un gran paso en su carrera porque ha visto que en Florida su evolución estaba estancada y este año va a ser muy importante para él", comenta Paco Vázquez, ayudante de Scariolo. Una versión que casa bastante con la del protagonista: "He estado allí cuatro días antes de venir y hay buen ambiente, que es lo que buscaba en esta experiencia. El equipo es fuerte y estoy deseando empezar a jugar con ellos".

Entre el Rubén que cruzó el Atlántico y el de ahora existen muchos cambios. Más allá de su evolución en el juego, que es destacable, sobresale su progreso físico. Una virtud que le ha permitido entrar en la órbita del equipo nacional, como reconoce Paco Aurioles. "Es un chico joven con muchas posibilidades porque hay muy pocos jóvenes en España que tengan su físico", explica el ayudante. Él también tiene claro donde están sus fortalezas para poder hacerse un hueco. "Soy rápido para la altura que tengo, salto bastante y le pongo intensidad y muchas ganas", argumenta el joven. Palabras que refrenda uno de sus entrenadores en el Unicaja. "Esa mejora en su cuerpo le ha hecho ser más competitivo y no estar en desventaja contra los adversarios. Tomó la decisión más acertada de su vida", apunta Francis Tomé.

Más allá va Paco Vázquez. "Está claro que va a ser un jugador muy importante en la ACB en los próximos años. Por lo menos, a tener muy en cuenta", declara. Un aspecto en el que coincide Alberto Díaz, con el que compartió equipo en su último curso en Los Guindos. "Ha avanzado mucho. Físicamente es un portento, ha ganado mucho baloncesto y va a ser un proyecto futuro muy importante e interesante", admite.

En este sentido, el Unicaja no le pierde la pista y aún guarda un derecho de tanteo para un futuro regreso de Guerrero a la Liga Endesa. "Me gustaría mucho volver a jugar aquí en Málaga y con el Unicaja, que es con el que siempre he jugado", expone el interior.

Esta llamada de Scariolo deja clara la importancia que puede tener en un futuro. Tiene unas condiciones especiales y debe explotarlas. La Universidad de Samford es el siguiente paso. El Unicaja y la Selección Absoluta les esperan al fondo. Toca seguir perseverando.