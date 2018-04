Una llamada a la vida

Confluyen en Joan Plaza el gusto por el baloncesto y la literatura. El catalán se evade de la fatiga competitiva con la prosa. No es un perfil usual en el escalón profesional, aunque el barcelonés va un paso más allá. Una especia de rara avis con varias novelas escritas. Una de ellas es Despertar a tiempo, que ha reeditado en estos últimos meses. Esta nueva edición la presentó en una de las puntas de lanza de la Málaga cultural, el Centre Pompidou.

Hicieron de maestros de ceremonias del barcelonés Andrés García, que alabó al autor de la novela. "Aúna el deporte y la cultura, que son casi antagónicos. Esa idea de superación y esa evocación de los valores a través de sus libros hace un cóctel explosivo. Tiene una función de catarsis", comentó el editor y escritor. También Teodoro León Gross, que entró a describir a Plaza. "Pensad en la Harley, su perro y los libros, que es lo que da sentido a este libro. Logra arrancarte una lágrima. A veces hay algo que nos puede cambiar la vida y esta novela va sobre eso", dijo el columnista de El País.

Cerró el acto el verdadero protagonista, que se mostró a corazón abierto. "Empecé a escribir esta novela en Barcelona, la seguí en Madrid, en Sevilla y la acabé en Málaga", comenzó el entrenador del Unicaja, que indagó en lo vivido este tiempo: "Suelo ser yo quien sorprende y en este proceso he notado complicidad en gente que ni siquiera conozco y lo agradezco. Es una de las razones por las que mereció la pena".

"Puedo vivir de lo que siempre soñé, el hecho de sentirme una persona completa me hace tener la necesidad de devolver esa felicidad. Soy una persona privilegiada, me costó mucho, pero tengo esa necesidad de devolver. En el día a día procuras cuidar a la gente que te rodea. Que la gente encuentre las iniciativas contigo y la literatura me ha permitido ampliarlo más", comentaba Plaza, que hacía hincapié en su etapa de funcionario de prisiones: "Vi a gente muerta con 25 años, con más dotes que yo, pero que se conformaban con tener un sueldo a final de mes. No quiero que le suceda a la gente, el libro es un canto a que la gente luche por lo que quiera. Todos conocemos a gente que se autolimita. Me gustaría pensar que cuando la gente cuando acabe el libro salga a la calle a por sus sueños. Pretende que la gente se anime a esas ideas que la gente va posponiendo. Todos vivimos en esa zona de confort que nos va bien, tenemos que salir. He creído que quien la sigue la consigue. No soy un ejemplo de nada, pero sí de perseverancia y eso es el libro. No pretendo que sea un bestseller, pero que demuestre que ese entrenador sieso tiene corazón".

Despertar a tiempo es la historia de Lucía, una directora de teatro que sufre una enfermedad degenerativa que le hace darse cuenta de la necesidad de aprovechar cada momento de la vida y centrarse en las experiencias positivas y en luchar por cumplir los sueños. Conocemos su historia a través de Mario, que por casualidad descubre casualmente unas cartas escritas por Lucía que rompen su acomodada y tranquila vida. El miedo, el dolor, la incertidumbre y la duda le abren las puertas a un mundo desconcertante y a la búsqueda de la verdad.