"Es un lujo tener este torneo en Málaga"

-conoce torneos de base toda Europa. ¿Qué supone tener en Málaga el Adidas Next Generation?

-Comento con los entrenadores la suerte que tenemos de que Málaga albergue un torneo tan importante. Miraríamos con envidia a Belgrado, Roma, Hospitalet... Los mejores equipos de Europa de una categoría tan bonita como la junior están aquí. Como aficionado al baloncesto es un lujo ver baloncesto del ultimo estadio de la cantera, de lo mejor de Europa, en Málaga.

Los jugadores están ilusionados pero tensos, llevan todo el año esperando esta competición

-Coín tiene tradición.

-Si tiene que haber un torneo de este tipo en Málaga, debe ser en Coín. Tiene la tradición de ese torneo de Navidad por el que pasaron los mejores jóvenes de España en las últimas décadas. En Coín se respira baloncesto, espero un gran ambiente.

-¿Cómo están sus jugadores?

-Ilusionados, aunque un poco tensos. Llevan toda la temporada esperando el torneo. Su vida ahora se centra en conocer a los jugadores del Madrid, del Betis o del Estudiantes de su misma generación. Están más pendientes de los campeonatos más que de la liga regular. Muchos han pasado por selecciones y tienen compañeros en otros equipos. Llevan pensando todo el año en este torneo.

-¿Ha sido un palo quedarse fuera de la pelea por el ascenso en la Liga EBA?

-No tenemos un objetivo deportivo claro ahí, sólo el de formar en la categoría más fuerte que le podemos dar a los jugadores en Málaga. No hay rivales juniors de nivel como en Madrid o Barcelona. No puedo calibrar en qué estado estamos para jugar contra equipos juniors, será el primer torneo contra jugadores de la edad. El paso por la EBA es positivo, aunque nos hayamos quedado fuera de la lucha por el play off de ascenso. Se han visto grandes cosas y días en los que se nos vio muy verdes.

-¿A quién destacaría en su equipo para quien no lo conozca?

-En un equipo junior los 12 jugadores pueden tener un día bueno. El estado de ánimo les hace subir, un jugador más importante está más presionado o lo defienden mejor y otro a la inversa. Está compensado y es variado, teniendo en cuenta que la mayoría es del primer año. Nuestro jugador más físico y más alto, Ablaye Sow, no se recupera. Rosa e Ibáñez, que entrenan con el primer equipo, llevan el peso en la Liga EBA. Pero también está el capitán Luis García, internacional. Casi todos han tenido su momento en la EBA. Es un buen momento para verlos en acción.

-¿Los rivales?

-Los extranjeros son menos conocidos. El Betis tiene equipos muy buenos, con jugadores con gran cartel internacional como Balciunas; Estudiantes tiene la generación campeona de España cadete, ahora junior, y el Madrid es prácticamente una selección europea, con jugadores de todo el continente.