El lunes, día clave por Luis Casimiro

El Herbalife Gran Canaria despidió ayer su temporada en una comida grupal después de quedar eliminado en las semifinales de la Liga Endesa en la víspera ante el Real Madrid. Su entrenador, Luis Casimiro, es libre, pues, de elegir su futuro. Ambas partes, club canario y técnico manchego, se han emplazado al lunes tras dejar unas horas de reflexión para valorar la temporada y hablar de futuro, pero el camino de Casimiro está expedito para que acabe en Málaga y se convierta en entrenador del Unicaja la próxima temporada. En Las Palmas se valoran ya otras opciones y el encuentro se atisba más una cortesía mutua obligada entre el club y el técnico que ha metido por primera vez en su historia al club en la Euroliga. Ambas partes se deben escucharse al menos. Ha habido buena sintonía, Casimiro ganó también el primer título de la historia del club, la Supercopa 2016. Y Berdi Pérez, director deportivo del club canario, aseguró que "estamos encantados con el trabajo de Casimiro y ahora debemos sentarnos con él para hablar de su posible continuidad. No puedo establecer aún el plazo para saber quién será nuestro entrenador para la próxima temporada. De momento, Luis sigue siendo nuestro técnico", aseguró Berdi. Pero ambas partes tienen sensación de final de ciclo.

En el Unicaja hay confianza en que Casimiro tome las riendas la próxima temporada, aunque se aguarda el último movimiento del Gran Canaria antes de que se desencadenen los acontecimiento. Por varios lógicos motivos interesa una rápida resolución. Para planificar la plantilla, despejar dudas de continuidades pendientes o para acelerar el lanzamiento para la campaña de abonados.

Entre el Unicaja y Luis Casimiro hay una sensación recíproca de historia no acabada desde que actuó como bombero a finales de la temporada 2011/12 para sofocar un incendio y salvar la presencia en la Euroliga. Ya estaba firmado Jasmin Repesa para la siguiente y no hubo margen para que se quedara. Encaja en la idea que busca el Unicaja para iniciar una etapa tras Plaza. No debe mermar por ello la exigencia y la ambición. Se tendrá un presupuesto por encima de los 10 millones de euros. No a los niveles de esta temporada recién acabada, pero un muy buen presupuesto para combatir en la Eurocup y pelear en la Liga Endesa por regresar a la Euroliga. Salvo giro imprevisto de acontecimientos, Luis Casimiro será el técnico cajista por las dos próximas temporadas.