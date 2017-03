"Tenemos un reto descomunal, impensable hace unos meses. Vamos a morir por ello. Vamos a arañar por tocar el cielo en la final", resumía Plaza en una extensa rueda de prensa. Una comparecencia repleta de orgullo por jugadores y cuerpo técnico y en la que cerciorar que el trabajo está siendo digno de todo un finalista de Eurocup.

Porque Plaza logró posarse a un paso de un título y eso es algo que "nos apetecía brindar a la afición". Un regalo para el que ayudaron las más de 10.000 personas que poblaron el Carpena. "Luego minimizamos las cosas pero no vengamos con hostias. Han venido 10.000 personas a ayudar desde el primer minuto", comentaba Plaza.

Todo eso llevó a que el Unicaja tuviera "una puesta en escena avasalladora" y que mandaba un mensaje: "Este partido es nuestro". Con ese buena renta ya en el bolsillo, el equipo mantuvo la compostura y consiguió tres factores que fueron clave para Plaza: "60% en tiros de dos, sólo diez pérdidas y una gran lucha en el rebote". Unos valores que, de ser una constante, cree Plaza que llevarán al equipo a lo máximo: "Si lo consolidamos todo tenemos margen de mejora para competir contra cualquier equipo de Europa".

Pero ayer tocaba celebrar y poco importaba el dónde y el cómo. "Que los jugadores se vayan de cena y no quiero ni saber lo que hacen después, como si acaban comiendo en telejeringo, no me importa", resumía Plaza en tono bromista. El técnico catalán adelantó que el equipo descansará lunes y martes y recordó que está a un paso de regresar a donde nunca se tuvo que ir: "Estamos muy cerca de la plaza de Euroliga, aunque queda lejos".

Plaza, que aseguró que quiere a Valencia en la final por su carácter nacional, no ve favorito a su equipo: "Con el factor cancha igual sí, pero hay que tener los pies en el suelo. No creo que seamos favoritos". Lo que sí tiene claro el técnico del Unicaja es del recorrido de su equipo. "Igual los altibajos no eran tales", señaló en sala de prensa.

Porque Plaza, que se marchó hacia la grada a la conclusión del choque, miró atrás y pensó en voz alta en los días malos que ha tenido, sobre todo, este año. "Soy más frágil de lo que parezco, pero me dejo la puta vida en esto. Ha habido mucha gente que ha sido cómplice conmigo, que no entendía la situación. Yo soy un currante y esto es en agradecimiento a la gente que cree en mí. Les agradezco todo, porque yo doy la vida por esto pero soy menos de lo que aparento", aseguró un Plaza que disputará su tercera final de Eurocup.