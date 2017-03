El martes puede ser

En una paradoja como sólo se puede dar en una situación tan extraña, el Unicaja cayó derrotado en Valencia (81-77) pero ganó confianza. Se vio más cerca que nunca esta temporada del rival ante el que ha perdido cuatro veces y con el que a partir del martes empezará a medirse en la conquista de un título. Puede parecer un tanto mediocre, pero si hay que gastar una bala, que sea el martes. En el interior de cada vestuario y de cada jugador queda qué grado de intensidad puso y en la cabeza del entrenador qué naves quemó y qué arsenal táctico le queda.

La sensación fue que no se jugó en quinta velocidad, pero no se anduvo muy lejos de ella. Seguramente crecerá el nivel de contacto el martes y el tanteador sea incluso más bajo. Suele haber más tolerancia al choque en los arbitrajes europeos. Si no existiera, no obstante, el condicionante de la final tan próxima sólo en las rotaciones se hubiera percibido esa inminencia de una final. El Valencia expuso a su jugador de refencia, Bojan Dubljevic, que dominó con 20 puntos y ocho rebotes. Seguramente ahí se notó que no sacó todo el catálogo Plaza. Habrá que ajustar, aunque el montenegrino es bueno para romper moldes, también hizo destrozos a Barcelona o Madrid en la Copa.

El Unicaja compitió y dominó durante muchos tramos, sobre todo cuando estuvo Nedovic en pista. Una torcedura de tobillo el viernes y un mal gesto ayer en el último cuarto le hizo que no jugara los minutos decisivos. Con Nedovic en pista, 18 minutos, el Unicaja ganó por 13 puntos. Tuvo el mejor diferencial de todo el partido, incluido el Valencia (+10 de Dubljevic). El impacto del serbio es enorme en el juego del equipo malagueño. Una pérdida parecería letal, pero tiene que estar muy mal para no jugar el próximo martes el mago de Nova Baros.

Sin él también compitió el Unicaja, que empezó algo frío (11-4), pero que ya estaba en el partido al final del primer cuarto (20-20). En el primer tramo de partido ya había metido Plaza a Lafayette y Okouo en pista, el primer síntoma de que había racionalización de esfuerzos. Los 11 jugadores que empleó el técnico estuvieron en pista entre 14 y 24 minutos, en un matemático ejercicio de precisión.

Y Lafayette, al que no se esperaba a estas alturas de temporada, dio un síntoma de vida. Metió 11 puntos en apenas cinco minutos en pista. Tres triples y la culminación de un contraataque, para frotarse los ojos. Plaza sostiene que no hay que perderle la fe, por más que parecía fuera de la rotación. Lafayette firmó un parcial de 0-9 que dio la primera ventaja malagueña (20-26) del partido, extendida después con unos minutos exuberantes de Nedovic (31-39). Recortó, no obstante, el Valencia Básket la distancia al descanso (42-43), con grandes minutos de Joan Sastre, al que Joan Plaza diera la alternativa en la ACB en Sevilla.

El partido creció en intensidad tras el descanso, el Valencia subió la agresividad. Viny ofreció unos buenos minutos para dar oxígeno a Omic (51-51), pero el Valencia apretaba para amagar con irse (58-51). Apareció Nedovic para atajar la hemorragia (64-60 al final del tercer cuarto).

Y el serbio dio la última ventaja del partido (64-66) tras dos canastas de etiqueta. Tras un mal pase de un inusualmente desacertado Carlos Suárez, Nedovic se tocó el pie. E ipso facto le cambió Plaza. También sacó a Omic para jugar con bajitos el final del encuentro. Y un rebote ofensivo culminado con un triple de San Emeterio hizo daño (77-73). Una entrada con falta no pitada a Fogg cercenó las últimas esperanzas de llevarse el partido

El Unicaja se queda en Valencia masticando una derrota que no es dulce porque en la ACB se descuelga algo el equipo de la cabeza. Pero que permite pensar en que el martes puede ser.