El martirio que no cesa

Los aplausos tornaron en dudas, el ruido en silencio sepulcral. Entre estos extremos transcurrieron apenas tres segundos, desde que el balón rozó la red de una de las canastas del Carpena y Nedovic cayó sobre las tablas del mismo. En ellas se resentía con visibles gestos de dolor el serbio. Sus manos se posaban sobre su tobillo derecho, las de la mayoría sobre la cabeza.

Llueve sobre mojado. El esguince de grado 1 en el tobillo izquierdo- que lo deja como duda contra el Baskonia- no es la primera lesión que sufre en esta campaña, habiéndose quemado solo dos meses. Antes sufrió una contusión aguda en la articulación acromio-clavicular en el hombro izquierdo, articulación que ya le hizo ver por la televisión el Eurobásket. También tuvo maltrecho el hombro derecho.

Es el mejor jugador no base en promedios de asistencias en la ACB, con 4 por encuentro

"Quiero ser regular, que todo el equipo sepa que puede contar conmigo cada partido. El año pasado no pude por las lesiones", comentaba el balcánico en la presentación de la Liga Endesa. De momento, el infortunio de las lesiones le están poniendo tope. En un proyecto que giraba de forma clara en torno a su figura, el escolta se ha perdido casi un cuarto de lo que va de competición. De los 20 que disputó el conjunto de Plaza, no pudo contar el técnico con su primer espada en cuatro, número bajo por ahora pero reseñable.

Circunstancia que ya temía el entrenador al acabar la campaña anterior. Un lesión le tuvo apartado más de un mes y el preparador verde le instó a fortalecerse muscularmente para construir un chaleco antibalas, Plaza dixit, que le permitiera resistir mejor los contactos. Más importante aún este apartado en un jugador de sus características, que intenta sacar ventaja del choque o que intenta buscar el aro en situaciones con reducido hueco.

En los 16 choques que jugó su importancia quedó patente. Por números, pero más si cabe por sensaciones. En ambas competiciones se va por encima de los 10 puntos -aunque en ninguna de ellas es el mejor valorado-, acaparando el juego siempre que está en pista. Sí está abrazando el escolta esa puntualidad que anhelaba. De los 15 partidos que estuvo disponible, solo en 4 bajó de la decena en el apartado anotador -incluye esta estadística los cinco minutos que disputó muy magullado ante el CSKA-.

Su trascendencia en la zona ofensiva es sideral. Es punta de lanza en un ecosistema donde la línea exterior goza de más protagonismo, por lo que en cada ataque su presencia se torna en básica. Notó el equipo cuando no tuvo a su referencia, admitiéndolo él mismo públicamente en la última semana. Nadie dio un paso adelante y el caudal ofensivo viró a la baja. La diferencia en contar con él y no se tradujo en algo más de 16 puntos menos para el Unicaja por noche. La muestra no es representativa, pero sí expone el alcance de la dependencia de Nedo. Tal es, que no se ganó ninguno de los encuentros en los que se mantuvo en el dique seco, coincidiendo además con una de las semanas centrifugadoras de la Euroliga.

Con un sistema de ataque construido en buena parte a su alrededor, ejerce como epicentro para la creación. Más aún tras las intermitencias iniciales de Alberto y McCallum, que el malagueño anda apagando en los encuentros venideros. Un dato demuestra bien su protagonismo. En ACB es el jugador no base con mejor ratio de asistencias, empatado con Jaime Fernández, con cuatro pases de canasta por noche. En Euroliga cae algún escalón más, pero guarda también relevancia. Números que evidencian un desborde y una atracción que libera compañeros que sin él desaparece, lo que dota de previsibilidad al grupo.

Esperan club y jugador que los problemas físicos se aminoren para levantar al Unicaja del valle donde anda sumido. Aguarda un mes decisorio para las pretensiones verdes, por lo que tener a Nedovic sano allana el camino. Sin él, la cuesta coge pendiente.