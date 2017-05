La mejor secuencia de la era Plaza

Si el Unicaja venciera el viernes en Tenerife sumaría dos meses de competición con sólo una derrota. La secuencia actual es de 10 victorias y una derrota, la mejor de la era Plaza. En otros tramos de sus cuatro temporadas en Málaga el técnico catalán ha sumado dos 8-0 de balance temporal, pero antes o después cayó más de una derrota seguida. El Unicaja bajó el listón en el partido en el Palau. Algunos jugadores confesaron que habían llegado al límite físico y mental tras la exigencia por las eliminatorias de la Eurocup. Pero cuando podía adivinarse aquella derrota como un inicio de declive, después han llegado otras cinco victorias consecutivas, incluida la primera del play off de cuartos de final ante el Tenerife.

Por continuidad, la temporada 2014/15 fue más completa, con casi dos tercios de jornadas al frente de la Liga, con semifinales en la Copa y la Liga Endesa, compitiendo hasta el último segundo con el Barcelona en ambos trances. Pero los picos de rendimiento en esta temporada son los más altos de la era Plaza, con ese título de la Eurocup tras ganar tres eliminatorias con factor cancha adverso y la racha vigente, con niveles de juego bastante elevados y con la mayor producción ofensiva de la etapa del entrenador barcelonés.

La diferencia en las últimas victorias ante el Iberostar fueron engañosas

El equilibrio es frágil y se puede alterar en cualquier momento, pero el Unicaja ha prolongado el momento de excelencia que le llevó a ganar un título hasta bien entrado mayo, territorio de play off. La victoria sobre el Tenerife tuvo el añadido de la irrupción de Christian Eyenga, que trae piernas y hambre. Es un sustantivo empleado por los jugadores con frecuencia cuando se les preguntaba antes del inicio de las eliminatorias. Hay hambre en el vestuario y no se detectan síntomas de fatiga física o mental. Hay que rematar esta eliminatoria ante el Tenerife, que es un equipo al que se ha ganado engañosamente en los dos últimos enfrentamientos. Engañosamente en el sentido de que jugaron mejor y presentaron más batalla de lo que indican los 19 y 14 puntos de diferencia por los que se les derrotó en el último mes. Es otra historia el Santiago Martín, que estará repleto para el viernes y con Txus Vidorreta ya iniciando el partido en la sala de prensa del Carpena apelando a la diferencia de tiros libres entre los dos equipos. Plaza repelió rápidamente señalando la diferencia de carga en el juego interior de los dos equipos. "Los tiros libres no los regalan", dijo.

El Unicaja se ha trabajado una oportunidad de hacer algo grande también en la Liga Endesa, parece en disposición de pelear con los grandes. Con todos ha combatido y a todos les ha ganado durante la temporada, algo nada sencillo. El que más se resistió, el Valencia, dobló la rodilla en el instante decisivo.

Enfrente habrá un gran ambiente el viernes. El Iberostar ha hecho campaña para llenar el pabellón, ha colocado las entradas a precios asequibles de entre 5 y 15 euros. Vidorreta, además de hablar de la diferencia de criterio arbitral, dijo que el objetivo fundamental en esta serie es jugar el tercer partido en Málaga y que ahí podrían ocurrir otras cosas. El Unicaja, mientras, tiene la confianza alta que le da el hábito de ganar y de tener balas en la recámara, con un amplio abanico de jugadores capaces de emerger en momentos importantes. Hasta el último refuerzo, Eyenga.