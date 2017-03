La mejor versión de Dani Díez

"Es un gran chico, generoso, con corazón, un niño grande. No he perdido la esperanza y no tiro la toalla con Dani", decía hace pocas semanas Sergio Scariolo sobre Dani Díez, al que ha tenido dos veranos en las primeras semanas de trabajo de la selección. El alero madrileño no está evolucionando como se esperaba hace año y medio y se apostó por él. En una temporada grisácea, el alero madrileño ofreció su mejor versión. Batió su récord de anotación (17 puntos) con la camiseta del Unicaja y se reivindicó en un momento de la temporada en el que estaba al fondo de la rotación. Su impacto en el partido fue grande.

"He tenido confianza, he sacado faltas fáciles al principio y me ha salido un buen partido. Es cierto que hemos tenido desconexiones. Se han acercado y ha peligrado el triunfo, pero ganar aquí es muy importante", decía Dani Díez en Cope Málaga, donde se quitaba importancia y apelaba a la importancia del grupo y del partido a jugar en Múnich", La principal batalla es el miércoles, es el partido, hemos trabajado para partidos como éste. Vamos a por ellos y a ganar por la afición. Hicimos un gran partido contra el Bayern en casa, dominando todo el encuentro. Ellos aprietan mucho, pero hemos ganado partidos complicados".