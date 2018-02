Díez: "Son los mejores, pero..."

La participación en los últimos partidos de Dani Díez ha aumentado en los planes de Joan Plaza. La competencia es bastante alta con Adam Waczynski y Dragan Milosavljevic, pero el madrileño ha mostrado que rinde bien en momentos de tensión y su ayuda en el rebote es valorada en encuentros disputados.

"Llegamos muy bien, pero el Madrid es el campeón, el favorito y el rival a batir. Sabemos que son tres partidos y hay que ganar a los mejores. Vamos a ir a por ellos", decía Díez en declaraciones distribuidas por el club. El alero destaca el buen momento del equipo: "El mes de enero ha sido muy bueno para mí y para todos. Han sido muchas victorias seguidas en ACB, mejor juego... Estamos en buenos puestos y luchando por el play off en Euroliga. Se nos han ido partidos que debíamos haber ganado, pero hay viajes, cansancio, nivel de los rivales...".

"No hay tiempo para quejarse, estamos ilusionados por jugar la Copa", insistía Díez: "Los dos años que estuve antes en Málaga no lo hicimos bien, perdimos contra el Barcelona y el anterior no fuimos, así que tenemos ganas de desquitarnos de eso. Cada partido es un mundo. Hemos visto mucha evolución en nuestro equipo. Somos mejor equipo, pero también ellos lo son. Son muchos jugadores y han recuperado a Randolph y Ayón. Son los mejores de Europa y de España y habrá que pelear los 40 minutos".

Díez estuvo en dos periplos en la primera plantilla madridista y en su palmarés luce la Copa conseguida en 2014 con el Real Madrid, precisamente en Málaga.