Un mensaje reflexivo

El técnico del Unicaja Joan Plaza se prepara para su quinta temporada al mando del conjunto malagueño con varias caras nuevas pero ayer sacó tiempo para su otra pasión fuera del baloncesto, su gusto por la escritura. El entrenador cajista público una nueva entrada en su blog personal, una profunda reflexión en referencia a los fichajes y a la confección de la nueva plantilla para la próxima temporada, explicando los diveros factores que influyen a la hora de crear un grupo competitivo.

En su publicación, Plaza no cierra con rotundidad el capítulo de incorporaciones, indicó que "prácticamente hemos cerrado los fichajes de la temporada 2017/2018", por lo que no se descarta algún movimiento final en el apartado de fichajes, a pesar del supuesto cierre del plantel con la llegada del pívot James Augustine.

Hay que intentar compensar un equipo que deba afrontar varios retos, esto conlleva sacrificios

Por un lado, el entrenador barcelonés expuso la complejidad que conlleva la composición de una plantilla en un curso muy extenso. "Buscamos un equilibrio entre líneas, intentando compensar un equipo que debe afrontar varios retos, hay que procurar evitar la dependencia de un solo jugador o del juego exterior sobre el interior o viceversa, y ello conlleva a tener que hacer más de un sacrificio", explicó Plaza.

Además, tuvo en cuenta otras variables básicas como el factor económico y los cupos por nacionalidad. En referencia al aspecto financiero el técnico señaló que "la fiscalidad de los jugadores extranjeros varía dependiendo de los años que estén aquí. Pero la gente debe saber que en algunos países, fuera de la Comunidad Europea, esta fiscalidad se diluye hasta unos mínimos increíbles, lo que incita a muchos jugadores a cambiar una buena organización por una buena exención fiscal que les permite sacar más rendimiento salarial". Asimismo, Plaza resaltó otro factor fundamental como son los cupos, donde los equipos deben hacer malabares para cumplir con el reglamento de la ACB y la Euroliga, y el poco margen de maniobra o error que te permiten.

Por otra parte, en su reflexión también dejó espacio para explicar la influencia de la personalidad de los jugadores y de la experiencia como piezas claves a la hora de abarcar una contratación. "Hay que confiar estrictamente en los técnicos de cada club para que ellos pueden ver más allá y visualicen a aquellos jugadores que puedan mejorar el rendimiento del equipo, prescindiendo de las luces de colores y el papel de celofán que suele acompañar a algunas de las súper estrellas y que a menudo, cambiarías por jugadores más serios, trabajadores y no exentos de talento", apuntilló el técnico del Unicaja, haciendo énfasis al predomino del juego colectivo sobre la individualidad.

De otro modo, la experiencia es primordial para encarar una liga tan competitiva con la ACB y lograr una aclimatación rápida, esto unido a la obligación de competir al máximo en Euroliga. Por ello, Plaza expuso que "es complicado para la afición como un jugador puede hacer un gran partido contra el campeón de Europa, y dos días después no haga lo propio en competición doméstica ante un equipo en puestos de descenso. Hay que tener en cuenta que conocimiento tiene los jugadores sobre la liga ACB, una competición, que a diferencia del resto, el primero puede caer contra el último. Esta experiencia que te obliga a no desmerecer nunca a ningún oponente vale dinero, no es en absoluto gratuita". Además, comentó que "la gestión de los fichajes debe ser dirigida con total discreción, ya que un mal paso, por mínimo que sea, puede llevar al traste una operación que se fraguaba desde hace tiempo".

Por último, el técnico cajista alentó a la afición a que esté con el equipo en la exigente temporada que está a la vuelta de la esquina, en el último párrafo de su publicación. "Quedan apenas 10 días para citarnos con los jugadores y poco más de siete semanas para el primer partido oficial. Para esta nueva aventura te necesitamos a ti, a ti y a ti... ¿Nos acompañarás? Abróchate los cinturones porque... ¡Málaga no se rinde!, finalizó Joan Plaza en su reflexiva publicación.