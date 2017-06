El mercado se cocina a fuego lento

Hay calma en el Unicaja mientras el mercado se mueve a un ritmo alto. El club se ha centrado durante las últimas semanas en atar al núcleo duro de la plantilla campeona de la Eurocup para competir con garantías en la Euroliga. Nemanja Nedovic abrió la veda y han seguido Jeff Brooks, Dani Díez y Carlos Suárez, a la espera de anunciar oficialmente la mejora de contrato de Alberto Díaz, encaminada hace casi diez días. Ahora toca mirar hacia fuera con una lista amplia: las primeras opciones están volando o son inalcanzables dado que las pretensiones económicas con las que se recibe a los equipos de Euroliga están aún lejanas de las posibilidades del club malagueño.

El poder económico que se mueve entre los grandes clubes hace que el mercado sea actualmente algo restrictivo. Los primeros contactos con jugadores interesantes para el Unicaja chocan con el presupuesto que se maneja. La única incorporación atada para esta próxima temporada es la de Milosavljevic, y esta fue hecha con bastante antelación. Las demás respuestas de las opciones tanteadas han echado para atrás, aunque sin alarmismos, sabiendo que ya hay una parte importante de la plantilla con contrato para el curso que viene, lo que permite a la dirección deportiva aguantar. Será más adelante, una vez las posibilidades que queden estén en cifras más realistas, cuando el club se lance.

Leo Westermann, uno de los primeros en la lista, firmó oficialmente por el CSKA Moscú

Donde más esfuerzo se hace para que el tiro sea certero es en el puesto de base. Precisamente Leo Westermann es uno de los nombres que se manejaban y con los que hubo primeros contactos. Jasikevicius le pidió que siguiera en el Zalgiris, pero hace varios días apareció como un rayo el CSKA Moscú con una oferta potente para llevarse al francés a Rusia, y ayer mismo confesaba haber dado "el paso definitivo de mi carrera" tras hacerse oficial el fichaje.

Queda en la recámara ese derecho de tanteo por Jayson Granger en una operación que de igual modo parece a todas luces inalcanzable. El aún jugador del Efes espera una llamada de la NBA tras manifestar su deseo de marcharse de Turquía, lo que haría la espera aún más larga para los equipos de la ACB interesados. El ex cajista pasa estos días en Málaga y el Unicaja anda pendiente de lo que suceda con el Baskonia, quien, apuntaba As, habría presentado una importante oferta al uruguayo. Si la depositan en la ACB, no descartaban Eduardo García ni Carlos Jiménez intentar igualarla, aunque parece más una cuestión de intención que de posibilidad.

Como sea, la mayor parte de lo que a día de hoy se maneja está distante. Quedan por resolver los capítulos de Kyle Fogg y Jamar Smith para liberar esa plaza de extracomunitario con la que buscar un cuatro-cinco, y el grueso del movimiento veraniego del Unicaja está prácticamente hecho. Será cuestión de reforzar puntos clave... y caros, por el momento.