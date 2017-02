No hay miedo

No es el Unicaja uno de esos equipos que se atenacen en los momentos complicados. Menos en un ambiente que invite a la ferocidad. 10.500 personas acompañarán al equipo en el Martín Carpena para enfrentarse a un Real Madrid (18:30, Movistar #0) que camina como un rodillo por España y Europa. No es día para el miedo, es momento de enseñar los dientes y mostrar cuál es el potencial para la inminente Copa del Rey.

Cierto es que el Unicaja está en una constante alternancia entre Jekyll y Hyde. Las caras de Gran Canaria y Zagreb volvieron a esbozar los grandes problemas que pueden lastrar al equipo de Joan Plaza a lo largo de la temporada. Especialmente en tierras insulares, donde se cometieron 21 pérdidas producidad por la precipitación de un equipo especialista en el tiro exterior, pero al que se le sigue atragantando en ocasiones ese equilbrio dentro-fuera que tanto reclama el técnico catalán.

Ante el Cedevita, más allá de las pérdidas de balón (13), hubo un problema de actitud que el mismo Plaza reconocía después del encuentro. "No es habitual que mis equipos subestimen a sus rivales, pero es lo que hemos hecho", afirmaba. El ritmo desde el arranque fue lento, con una defensa liviana que no arreglaron ni los titulares en un partido dedicado a dar más minutos a los menos habituales. No obstante, poco tienen que ver no sólo por el carácter de un partido y otro, sino por el ambiente. Y es que el ritmo en la venta de entradas a lo largo de las últimas semanas ha sido frenético. El atractivo del rival siempre hace mucho en el menos habitual del pabellón, que estuvo cerca del lleno en la épica victoria ante el Barcelona. Eso sí, en esta venta de localidades se ha registrado una cifra significativa de provincias limítrofes, lo que hace pensar en una presencia visitante importante. De ahí que, para contrarrestar, la afición cajista haya promovido por redes sociales la iniciativa Ven de verde con la que garantizar ese infierno verde en el Martín Carpena.

El papel de la grada será fundamental para empujar al equipo ante un auténtico rodillo. El Real Madrid, cargado de artillería y con un Doncic de moda en sus filas, visita Málaga como líder de la ACB (15-3) y de la Euroliga (17-5). Sus únicas dudas están en las ausencias aún por confirmar de Rudy Fernández -con un problema de isquiotibiales- y Trey Thompkins -afectado por un virus a lo largo de la semana-. Ambos han viajado y estará en manos de Pablo Laso su participación en el encuentro.

Los antecedentes no son los mejores, con 49 victorias para el Real Madrid por 21 del Unicaja en sus enfrentamientos. Pero el factor Carpena sí iguala las cosas hasta un 18-16 para los blancos. Con el empuje del pabellón y muy poco que perder, no hay miedo alguno.