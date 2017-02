87 minutos en 2017

La situación de Oliver Lafayette, llamado a ser el base titular esta temporada del Unicaja, no parece tener demasiada solución. Plaza, semanas después de decir que estaba "no contento, sino muy contento" con la aportación del director de juego con pasaporte croata, admitió que habían hablado con él para intentar reactivarle. Fue en la previa del partido ante el Cedevita. En Croacia sólo jugó los primeros 6 minutos y 37 segundos. Contra el Real Madrid salió en los últimos 3:50, cuando Alberto Díaz quedó eliminado. Hay quien se llevó las manos a la cabeza, pero Lafayette no lo hizo mal. Cogió un par de rebotes y le hizo llegar el balón a Nedovic, lo prioritario en esos momentos. En la Copa, ante el Barcelona, Lafayette acabó el partido inédito, sin jugar.

En lo que va de 2017, Lafayette ha jugado apenas 87 minutos en los 12 encuentros disputados hasta ahora. Poco más de siete minutos por encuentro, con dos en los que se quedó sin jugar. Es el undécimo jugador de la rotación ahora mismo, sólo Viny Okouo juega menos. Seguramente en otra coyuntura el cambio de jugador se hubiera efectuado, pero se empleó en Omic por N'Diaye una partida económica. Y la superpoblación en la posición de dos, con Smith, Nedovic y Fogg hace que este último juegue minutos como uno esencialmente, por más que tenga problemas a la hora de subir el balón con el bote. También influye la consolidación de Alberto Díaz, que el año pasado se ganó el hueco y ahora ha acrecentado su importancia, partiendo de nuevo de la posición de base y ganándose el primer escalafón con sus actuaciones.

Lafayette, fichado el pasado verano después de que abandonara el Armani Jeans Milano, no es el jugador que Plaza entrenó en Kaunas en la temporada 2013/14. Entonces el de Baton Rouge (Louisiana) tenía 29 años. Ahora tiene 32, pero parece que le han caído más años encima, que se le ha apagado la luz. La actitud con la que sale a la pista es desganada, como si fuera un marrón para él jugar. Insisten tanto Plaza como quienes ven los entrenamientos en que es un profesional y que no hay malos gestos. Pero van pasando los partidos y la participación del llamado a ser base de referencia va menguando. Los números de Lafayette esta temporada son 4.7 puntos, 2 asistencias y 1.2 rebotes en 13 minutos por encuentro. Tiene una valoración de 4.1 por duelo, la peor de los 11 jugadores activos ahora en la rotación. Sobre todo, más allá de los pobres números, no ha tenido la jerarquía para gobernar partidos, algo que se le pide a un director de juego, en ningún momento de la temporada, que se va por el sumidero sin que Lafayette emita señales de recuperación. Al contrario, parece que cada día cuenta menos.