Las miradas apuntan a Nedovic

Se acabó el compás de espera. Nemanja Nedovic no quiere especulación alguna. Para dar la vuelta a la serie, el serbio reconoce que debe estar al 100%. "Tendremos mucha presión como fue contra el Bayern y el Lokomotiv, yo tengo que jugar mis mejores dos partidos este viernes [por hoy] y espero el miércoles", decía ayer el escolta cajista, que destaca que sus sensaciones "son buenas" tras acusar algunas molestias en el tobillo el pasado fin de semana que le hicieron jugar el primer encuentro "no al 100%".

También le aprieta las tuercas un Joan Plaza que define a Nedovic como "una pieza fundamental delante, detrás, incluso como líder del equipo". En resumen, "nuestro jugador franquicia". El técnico cajista ve al serbio "con ganas de mostrar que es capaz de hacerlo mejor" y en actitud "autocrítica" después de estar algo falto de chispa en La Fonteta. "Todos hemos de aportar y él sabe que lo necesitamos como agua de mayo y espero que sea capaz de hacer un buen partido, y no necesariamente haciendo 25 puntos sino asistiendo, reboteando, pasando, defendiendo... Él es nuestro jugador franquicia, nuestro jugador más determinante y espero que aparezca".

Y en ese sentido, Nedovic está dispuesto consciente de su rol en el equipo. El escolta se muestra satisfecho por el avance del equipo en los últimos meses para minimizar la diferencia con el Valencia Básket. "Antes perdíamos de veintipico y ahora estamos más cerca. Perdimos de 4 y de 6, dejamos al Valencia en 68 puntos y eso no es fácil, pero claro, ellos nos dejaron en 62", decía ayer en el Carpena. Pide "jugar un partido completo" para ganar: "No es jugar sólo defensa o sólo ataque, tenemos que meter más. Creo que no hicimos un buen partido en el tiro, especialmente los exteriores, y con el apoyo de mañana seguro que vamos a hacer un mejor partido".

Nedovic también reconoce que "la presión la tenemos nosotros" y advierte sobre rival: "Se han relajado mucho después de ese partido porque fue importante ganarlo y vienen aquí sin presión, porque tienen dos oportunidades para ganar. Espero hacer un buen partido".