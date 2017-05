"No había ningún motivo para no seguir en Málaga"

Jeffrey Brooks (Louisville, 1989) transmite felicidad. Es uno de los hombres de la temporada. Tenía una misión complicada, relevar a Will Thomas. No se puede decir que le haya empeorado. La icónica imagen del tapón a Rafa Martínez queda para los restos. Llegó a un acuerdo sobre su renovación para la próxima temporada, pero ahora quiere rematar una temporada que ya es histórica para el Unicaja.

-Le vimos el otro día salir del vestuarios con una camiseta del Málaga. ¿Le gusta el fútbol?

Este es, de largo, el mejor club en el que estuve, hay mucha profesionalidad pero también humanidadEs difícil alcanzar la química como equipo que hemos tenido, no hay muchos mejores en Europa

-La compré hace varias semanas en el centro comercial. Una para mí, otra para mi mujer y otra para mi hijo. A la familia de mi mujer, que es italiana, le gusta mucho el fútbol. Siempre que voy a su casa están viendo fútbol. Son del Inter de Milán. Como me dijeron que era el club más odiado yo me hice de la Juventus (risas). Sí, como Nedovic. Me gustaría haber ido más a La Rosaleda, pero por horarios es complicado.

-Pero bueno, lo suyo es el baloncesto. ¿Cómo ve al equipo para el play off?

-La motivación es altísima. Es por lo que trabajamos durante toda la temporada, para dar lo mejor de nosotros en este punto. Hay un trofeo en juego otra vez y creo que si jugamos al nivel de los play off de la Eurocup podemos hacer cosas grandes. Tenemos esa experiencia, pero Tenerife ha tenido una experiencia positiva de haber ganado un trofeo europeo. Así que los dos tenemos detalles positivos de la temporada. Seguro que nos prepararemos bien en lo que queda de semana.

-¿Ve aún hambre en el vestuario?

-Diría que sí, que estamos muy hambrientos. Si miras, hemos ganado nueve de los 10 últimos partidos. Sólo perdimos en Barcelona, ese día no estuvimos ni mental ni físicamente preparados para jugar. El rival nos sobrepasó en todas las facetas. Pero fue sólo un día. Desde la Eurocup hemos ganado, hemos competido. Creo que estamos en un gran momento, creo que somos competitivos física y mentalmente y llegamos en el instante adecuado.

-El Iberostar Tenerife es su rival. ¿Qué puede decir de ellos?

-Personalmente, creo que son Top 3 de la temporada por cómo han jugado. Son como los Houston Rockets en la NBA. Cuando un jugador hace un pick and roll tiene varias opciones abiertas para pasarla al triple, tiene el timing para dar los pases necesarios hasta que haya un jugador liberado. Comparten la bola y tiran muy bien. La clave está en obligarles a conducir el balón, a hacer lo que no les gusta. A botar más que a pasar, que es lo les gusta. Les ganamos porque defendimos, eso lo tenemos que tener muy presente. Si no somos capaces de defender a un gran nivel nos ganarán. Le concedimos jugar al poste sin ayudas, incluso ir alguna vez hacia dentro, pero siempre para negarles triples cómodos. Pero, insisto, creo que son un Top 3 de la Liga.

-Su futuro está en Málaga.

-Sí, sí, está todo acordado. Vuelvo la temporada que viene, para mí es muy ilusionante seguir en el mismo sitio. Por lo que significa este club, por lo que es esta entidad. Quiero seguir aquí jugando al baloncesto. Es lo que siento, quería extender el contrato. Me siento bien aquí, mi familia también. Desde luego, el clima y la playa es un bonus para mi familia. Es una gran oportunidad para mí seguir en Málaga.

-¿Es éste el mejor club en el que ha jugado?

-Sí, absolutamente. De largo. Hemos ganado la Eurocup, los aficionados son muy receptivos y toda la estructura es muy profesional, sólo tienes que dedicarte a jugar al baloncesto. El staff te brinda tu ayuda para todo, hay mucha profesionalidad pero también cercanía y humanidad. Todo el mundo tiene experiencias en su vida, pero cuando te sientes respetado y querido lo normal es quedarte. Aquí en Málaga disfruto de la vida y del baloncesto, es una experiencia positiva y estamos encantados.

-Preguntaron clubes importantes por usted.

-No lo sé, mi agente me dijo que había interés fuerte del Unicaja en que volviera el año que viene. Y yo me dije, '¿qué motivo hay para no continuar?' Todo lo que he vivido es bueno. He tenido buenas actuaciones, experiencias de las mejores de mi vida baloncestística. Creo que soy mejor jugador que cuando llegué, así que otro año aquí con el mismo entrenador, coach Plaza, y puede que con gran parte de la plantilla va a ser muy positivo, seguro. Las decisiones de este tipo no son fáciles. Mira, no sabes si vas a jugar tres años más o 10 años más, si vas a tener una lesión grave y no vuelves... La carrera del jugador es corta. Pero piensas todo, lo valoras, y no había motivos para no seguir en Málaga.

-Con la mayor parte de la plantilla, parece.

-Sería muy bueno. Es posible que alguien no siga, pero es muy difícil alcanzar la química como equipo que hemos tenido. Y no hay muchos mejores clubes en Europa que éste. Hay grandes tipos en este vestuario, no es sencillo que cada pieza funcione, que cada uno asuma su rol. Nos conocemos cada vez mejor y sería una gran noticias que siguiéramos los máximos jugadores posibles.