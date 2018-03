Una nueva pieza para el tablero

Aunque algo más tarde de lo esperado, ayer al mediodía aterrizó en Málaga Livio Jean-Charles. Es la nueva pieza de Joan Plaza, que tiene a Shermadini fuera del tablero por un espacio de casi dos meses. Llega el francés para dar resuello en un momento trascendente de la temporada, donde el tanque de gasolina del equipo no anda rebosante. Conviene apuntar que no puede jugar Euroliga al cerrarse hace un par de semanas el plazo para inscribir incorporaciones, pero sí en ACB, donde está previsto que vista el 35 verde desde el próximo domingo en Sevilla. Es previsible, no obstante, que viaje a Bamberg con el equipo para facilitar su integración en la plantilla.

Lo esperaba como agua de mayo el técnico cajista, al que le valdrá para equilibrar la plantilla, algo descompensada sin el pívot georgiano. "Espero que nos dé aire fresco, que nos oxigene, que nos dé un punto de físico que nos venga muy bien. No esperamos que sea un recambio de Shermadini porque en absoluto lo es. El mercado ahora mismo no daba a jugadores del perfil de Gio y hemos ido a buscar, dentro de todas las limitaciones, una persona que estuviera en forma. Él ha acabado jugando con los Spurs en la G-League", comentó el barcelonés de Jean-Charles, del que desgranó los puntos donde puede ser útil en el Unicaja: "Queremos que nos ayude en el rebote, que sea capaz de defender con anticipación, tiene buena mano desde fuera, corre muy bien la pista. Físicamente está muy bien dotado, más fuerte que cuando estaba en Francia".

Una de las premisas de Plaza para traer a un jugador es su vida fuera de la pista, de la que también hay buenas referencias. "Nos han hablado muy bien de él. Lo ideal hubiera sido que se incorporara hace una semana, pero viene con ganas. De hecho, anteayer nos pidió el libro de sistemas", admitió el preparador, que le abrió la puerta a seguir hasta el cierre de la campaña: "Las condiciones contractuales no las sé y entiendo que si el chico lo hiciera bien pudiera quedarse".

El entrenador cajista explicó la criba que superó el francés. "Hay jugadores que tienen mucho talento que llevan un mes parados, no los podíamos poner en forma. Jugadores con mucho talento, pero que te piden dos años más de contrato. Otros que te piden mucho dinero. Otros que son extranjeros. Nos han ofrecido maravillas, pero esto no es Disneyland. No nos podemos hipotecar", comentó Plaza, que aseguró que aún siguen llegando ofrecimientos a Los Guindos: "Ayer [por el lunes] me llamó un agente ofreciéndome un americano y le dije que no podemos ficharlo. De todo ese filtro van cayendo jugadores y el que nos ha parecido mejor es Livio".

Pese a la odisea que ha supuesto encontrar un interior a estas alturas de la temporada, no se arrepiente el catalán de haber dejado marchar en su día a Dejan Musli. "Es una decisión que se toma conjuntamente, no unilateral mía. Es algo que veníamos hablando con él desde verano. Cuando fichas una serie de jugadores y quieres que otros vayan creciendo…Éramos cuatro jugadores en una misma posición. Una decisión que se tomó en diciembre desde la cual el equipo ha ido ganando, no por él, pero sí por el tiempo de juego del resto. Cada uno encajaba mejor en su rol", aseguró, mientras habló de la situación del pívot serbio: "También hay jugadores que necesitan tener un protagonismo que Dejan no tenía aquí, quería jugar más minutos. Es lícito. Con el prestigio que tiene no tenía por qué aceptarlo, creo que fue una buena decisión conjunta".