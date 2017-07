De nuevo en el AVE

El regreso a la Euroliga traerá consigo un importante incremento competitivo al Unicaja, pero también una importante inyección financiera. La organización presidida por Jordi Bertomeu premia a sus equipos con unos apetitosos ingresos de los que este año también disfrutará la entidad cajista.

En una Asamblea celebrada ayer en Barcelona, la Euroliga confirmó a los 16 equipos que participarán el próximo curso en la máxima competición continental. En este sentido, elaboró un anexo en el que ratificó la inscripción de cinco equipos del mismo país, algo que no estaba en sus estatutos. Aceptó de esta manera la inclusión del Unicaja, que entra por la plaza conseguida por el campeón de la Eurocup. De esta manera, España tendrá cinco representantes en una competición que comenzará el 12 de octubre.

Lo que aún no se ha dado a conocer es el calendario, que volverá a enfrentar a todos contra todos en un total de treinta encuentros para cada conjunto. Los acuerdos con las televisiones y las peticiones de fechas de los equipos han sido los motivos de retraso de un anuncio que se hará en las próximas horas. Una fase regular que abarcará desde el mencionado octubre hasta abril. Ese mismo mes, el día 17, comenzarán los play offs que darán cuatro billetes para la Final Four. Una cita que dirimirá al campeón en Belgrado del 18 al 20 de mayo.

Un calendario muy exigente que la Euroliga alivia con importantes beneficios económicos para cada equipo. Los estándares en los que se moverá este asunto para la campaña venidera son los siguientes: 200.000 euros por la participación, 37.000 por cada victoria en fase regular, 70.000 euros por cada triunfo en play offs, 150.000 para el cuarto clasificado, 300.000 para el tercero, 500.000 para el finalista y 1 millón de euros para el que logre levantar el trofeo. Además el carácter acumulativo permite que el conjunto que logre salir campeón del territorio serbio haya podido embolsarse una cantidad que puede incluso superar los dos millones de euros. Estos derechos deportivos suponen el 54% del dinero que se reparte, siendo el otro 46% cifras que corresponden a derechos, televisiones y marketing. Cantidades que no son fijas y que variarán dependiendo de cada equipo.

Aunque el Unicaja ingresará solamente con su partipación más de la mitad de los 310.000 que obtuvo por levantar la Eurocup, disputar la Euroliga también supone más costos a nivel de club. No obstante, la entidad en sus precisiones ha estimado un número de victorias austero para que las cuentas no se descuadren en caso de que la plantilla no logre los triunfos considerados.

También sirvió esta reunión en la ciudad Condal para que la organización europea ratificase la decisión de no respetar las ventanas FIBA en su calendario. Una decisión que se suma a la de la NBA y que puede montar un cisma entre jugadores y clubes. La firme resolución consiste en no abrir huecos en su calendario para esos encuentros clasificatorios para el Mundial de China de 2019, algo que sí ha hecho la Eurocup, que ayer dio a conocer su hoja de ruta. Así, se aprobaron hasta cinco jornadas dobles, en los que cada plantel disputará dos encuentros cada semana. La confirmación, como es lógico, no agradó a la FIBA que emitió un comunicado por la tarde reprochando el dictamen. "El verse forzados a elegir si representar a su club o su país sitúa una injusta y nada razonable carga en jugadores", reza el escrito. En este sentido, hay que añadir que la Ley del Deporte en España obliga a acudir con la selección en caso de ser convocado, aunque nunca se ha llegado al extremo en caso de renuncias individuales de los jugadores.