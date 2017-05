El nuevo rol de Lafayette: "Da estabilidad al vestuario"

La temporada del Unicaja ha dejado marcados varios nombres propios. Algunos para bien, otros para mal. Por su veteranía y el papel que venía a cumplir, Oliver Lafayette ha acabado formando parte de la última terna. No obstante, Joan Plaza defiende también en Radio Marca el rol del norteamericano, que ha puesto de su parte para cambiar su estatus.

"Su presencia ha implicado la mejora . En un caso semejante, en el Madrid yo tenía a Pepe Sánchez, un jugador muy querido aquí. Con Raúl López y un tal Sergio Llull, al que hice debutar. Al final estos jugadores te controlan un vestuario y te dan estabilidad. Si le diéramos 30 minutos a él y no contáramos tanto con Alberto [Díaz] también me preguntarías por él. Esto es algo que ocurre siempre que un jugador no juega", describía el catalán sobre la situación de Lafayette, quien comparte posición con su compatriota Kyle Fogg, jugador muy valorado a pesar de dejar algunas dudas sobre su verdadera demarcación.

Con el puesto de base en el punto de mira de la dirección deportiva, Plaza no duda en alabar el papel del 8 californiano, quien mostró su mejor nivel en noviembre jugando como escolta. No obstante, el técnico cajista descarta que Fogg siga el mismo proceso que vivió Nemanja Nedovic, a priori uno junto a Markovic y Alberto Díaz hace una temporada: "Fue el máximo anotador de la Liga alemana, hizo un bonito torneo en EEUU y ahora no tiene el nivel de exigencia que ha tenido antes. Vislumbro su futuro sólo como base. No tiene pasaporte, está como americano. Debemos seguir pensando en él y Alberto para el año que viene, otra cosa es que necesitamos una tercera marcha más e invertir en tiempo. Durante la temporada mucha gente nos demandaba recuperar a jugadores antiguos, que teníamos que fichar a jugadores de hace años... Pero yo estoy muy contento con nuestros tres bases".