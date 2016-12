"No son los números, es también de actitud"

Joan Plaza estaba compungido tras el partido en el Govern d'Andorra. No es una situación nueva este año, el equipo se diluye en el tercer cuarto tras grandes primeros tiempos. Entiende el técnico catalán que aún no existe la madurez necesaria y por ahí pasa gran parte de la mejora del equipo.

"Viendo la estadística y sin ver el vídeo otra vez, observando el primer cuarto parecía que todo estaba hecho y evidentemente no ha sido así", dijo Plaza en un análisis que no es la primera vez que realiza: "No sólo son números, sino también la actitud. Nuestra presencia ha bajado radicalmente. Sus puntos de contraataque y rebotes ofensivos se han doblado en la segunda mitad. Nuestra presencia ofensiva en el juego interior, también en el exterior porque hemos fallado triples abiertos y cómodos que hubieran retrasado su remontada, ha bajado, sobre todo dentro, hemos dejado de anotar ahí. Es difícil ganar así en Andorra. De 14 rebotes Andorra ha pasado a 33, no hemos bloqueado bien el rebote ni lo hemos cargado... Se ha perdido la dinámica con la que hemos entrado, buena".

Plaza exponía una paradoja que, desde fuera, es difícil de entender: "Contrariamente a lo que parece, a veces entrar con dinámica buena en un partido puede ser perjudicial. Hay quien cree que todo está hecho demasiado pronto. Esperábamos, así lo hemos hablado, una reacción virulenta de Andorra tras el descanso, que saldrían a morder, a tapar líneas de pase. Han metido algunos triples bien punteados, pero han cambiado el ritmo del partido. Tenía que venir esa reacción, no nos debía sorprender, y nos ha sorprendido. Puedes parar en el minuto 4 para insistir, pero las dinámicas provocan que un equipo con 15 puntos abajo se meta en el partido".

Por su parte, Joan Peñarroya, técnico del Morabanc, explicó la metamorfosis de su equipo. "Nosotros hemos mostrado dos caras diferentes, en la primera y la segunda. En la primera parte hemos dejado jugar al Unicaja con mucha facilidad defensiva, nos faltaba agresividad, estar cerca del balón, de los tiros y eso nos impedía estar más cerca. Concediendo 47 puntos no íbamos a ningún lado. Ha llegado el acierto y un juego dinámico. El Unicaja mete siete triples en el último cuarto, pero aguantamos. Un detalle que hay que valorar es que sólo hemos dejado seis rebotes en ataque", afirmó.