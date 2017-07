"Mi objetivo es la NBA"

Jayson Granger se encuentra en Miami pasando unos días de vacaciones. Y allí, en Estados Unidos, pretende seguir la próxima temporada. El base uruguayo concedió una entrevista a la Cadena Ser de Vitoria en la que repasó sus posibilidades en el mercado y en la que dejó clara su prioridad: "Ahora mismo no he mirado las opciones de volver a jugar en Europa, estoy mirando solo las cosas que tengo en Estados Unidos y, si no se da eso, analizaré cuál es la mejor situación para mí en Europa". Es un mensaje que repitió varias veces durante la entrevista, en la que se le preguntó insistentemente por la posibilidad de que recalase en Vitoria para jugar en el Baskonia. "Baskonia se puso en contacto conmigo hace unas semanas, pero nada formal, porque yo siempre he dicho que mi primera opción es la NBA y los equipos de hoy en día no pueden esperar", afirmó.

Granger admitió el interés de Baskonia, como también habló del de otras ligas: "Han mostrado varios equipos de Europa mucho interés, pero tanto yo como mi agente estamos apurando mis opciones de jugar en Estados Unidos y a ver qué pasa". Aunque recalcó que de no lograr jugar en la NBA su opción es jugar en un equipo de Euroliga, el charrúa no descarta ninguna opción: "Volver a España siempre me gustaría, pero está claro que Rusia, Italia y el baloncesto chino son puertas que están abiertas", dijo.

El exjugador del Anadolu Efes las últimas dos temporadas también dejó claro que el Unicaja no es un problema en su fichaje por el Baskonia. "Aunque el Unicaja no tuviese mis derechos ACB, no sería jugador del Baskonia porque estoy apurando al máximo mis opciones en Estados Unidos". Lo que sí hizo Granger fue deshacerse en elogios hacia el técnico del conjunto vasco, Pablo Prigioni. "Es una persona contra la que he jugado bastante y que he admirado, desde pequeño siempre ha sido uno de mis ídolos". Eso sí, según el uruguayo no ha tenido "la suerte de hablar" con el argentino, aunque dijo que "sería muy lindo" trabajar con él. "Prigioni tiene un conocimiento del juego que pocas personas tienen", reconoció. Granger no tiene prisa. Baskonia y Unicaja siguen buscando un base y el uruguayo parece ser un culebrón sin fecha de resolución.