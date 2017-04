Con un ojo en la Champions

Parece evidente que uno de los puntos de mejora del Unicaja para la próxima temporada es la posición de base, donde Oliver Lafayette no ha ofrecido el rendimiento esperado. Cierto es que Joan Plaza ha seguido abonando la fe en el de Baton Rouge e intenta recuperarle para que ofrezca ayuda en los últimos compases de la temporada. Pero se busca algún jugador que le mejore para la próxima campaña.

Se disputa este fin de semana en Tenerife la Final Four de la Champions League, motivo por el cual el Unicaja adelantó su partido ante el Iberostar a la pasada semana y descansa competitivamente hasta el próximo 7 de mayo, cuando se visita al Baskonia. Y allí concurren dos jugadores que han sido seguidos por el Unicaja durante esta temporada en la posición de base.

Uno de ellos es Jordan Theodore, que juega en el Banvit turco. Tiene 26 años y mide 1.89 metros. Fue el MVP de la Copa turca, en la que el Banvit se impuso al Efes de Jayson Granger en la final. En la Liga promedia 18.5 puntos, 7.1 asistencias y 3.5 rebotes en 33 minutos por partido. En la Champions, 15.9 puntos, 7.5 asistencias y 3.8 rebotes en el mismo tiempo. Es un jugador bastante interesante, pero le penaliza que no tiene pasaporte europeo. Si el Unicaja decide, como es probable, continuar con Jamar Smith y Kyle Fogg no habría huecos para jugar en ACB. No hay límites, en cambio, para no europeos en la Euroliga. Sí cumple ese requisito, porque tiene pasaporte búlgaro, el base del AS Mónaco Dee Bost (1.88 y 27 años), del que Sur informó semanas atrás sobre el seguimiento que se le había hecho.

Banvit y Mónaco abren la competición hoy, así que se podrá medir a dos jugadores en el radar del Unicaja.