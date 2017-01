En el ojo del huracán

Objetivamente, la situación deportiva del Unicaja no es horrible. Marcha sexto en la ACB, a una victoria del tercero. En tres semanas justo competirá en la Copa del Rey de Vitoria, la subasta de gloria instantánea en la que todo puede ocurrir. Y en la Eurocup está a un triunfo y a no perder el average en otro partido para llegar a los cuartos de final, eso sí, con factor cancha adverso. No es que se hubiera firmado en octubre, pero no era el peor escenario posible. "Memoria corta... Aún estamos en la pelea. Vuelta al trabajo", decía por las redes sociales Nemanja Nedovic.

La tercera derrota seguida con el Valencia y la manera en que llegó la última, no obstante, ha generado indignación entre la afición, muy activa ayer en las redes sociales, y ha propiciado la lógica preocupación en Los Guindos. Ayer fue día de conversaciones y diálogos, pero no parece que lleguen medidas urgentes ni drásticas. El equipo llegó desde Valencia pasado el mediodía y se siguieron los planes previstos. No hubo entrenamiento colectivo, aunque algunos jugadores sí pasaron por el Carpena. Se insiste en el mensaje de confianza en los jugadores y el técnico. Por caras, gestos y lenguaje corporal no parece que la conexión mutua entre Plaza y su plantilla sea óptima. Hay un momento en el partido ante el Valencia en el que, en un tiempo muerto y con el equipo perdiendo casi por 30 puntos, el entrenador se limita a dar instrucciones técnicas. Se le ve taciturno, sin el brío y la tenacidad con las que llegó hace tres años y medio y que pusieron del revés, en el buen sentido, el club para cambiar una tendencia derrotista, un logro destacable tras temporadas de miserias. Como si no tuviera la energía necesaria o como si su mente ya no estuviera en Málaga. Plaza, por nombre, trayectoria y asunción de responsabilidades, es el parapeto. Pero hay responsables arriba y abajo.

Pese a la evidencia de que sólo hay un base en condiciones, Alberto Díaz, no hay previsión inmediata de salir al mercado. Oliver Lafayette no está en condiciones de aportar, ni física ni mentalmente está preparado. Hay un par de jugadas reveladoras en el encuentro ante el Valencia. En una de ellas sale despedido en un bloqueo al que va sin convicción. En otra hace un pase torero al atacante. A Fogg, cuando juega como base, los rivales, Valencia ya tiene experiencia tras tres duelos, le hacen continuos 2x1 desde saque de fondo y pierde balones, sufre simplemente para cruzar en ocho segundos a la pista rival.

Todo, claro, puede cambiar al hilo de algún mal resultado. Pocos días antes de la llegada de Omic se negaba negociación alguna. En este sentido, los dos encuentros en apenas 72 horas en el Carpena, ante Fuenlabrada y Alba Berlín, van a ser una prueba importante para medir la personalidad del equipo, bastante en entredicho tras el papelón en Valencia. Cuando el rival justo por encima en el escalafón abofetea con continuidad se pierde autoestima y confianza. Y en un equipo en el que el carácter no abunda todo es susceptible de empeorar.

A la mente vino durante el partido del miércoles la brutal y humillante paliza recibida en Badalona, justo hace una década, en un partido de Euroliga (105-52). Justo dos días después, el Unicaja jugaba un partido de ACB ante el entonces Caja San Fernando. El equipo dirigido por Sergio Scariolo ganó por una de las mayores diferencias de la historia del club (98-50). Y aquel equipo jugó la Final Four.