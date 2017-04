La onda expansiva del título

De España a Estados Unidos, con paso por Turquía y cada país donde hubo el miércoles un cajista, el segundo título europeo en la historia del club sentó genial en muchos rincones del globo. Las redes sociales permitieron verlo. Por allí se prodigaron ilustres del cajismo, del baloncesto, del deporte en general e incluso de fuera de él.

En la primera terna se engloban los ejemplos de personajes como Mindaugas Kuzminskas o Jayson Granger. El lituano estuvo especialmente activo tanto en Twitter, con un "¡Bravo!" acompañado de una fotografía de su portátil, desde donde siguió el partido, como en Instagram, donde escribía un bonito mensaje a su ex equipo: "En tres años he encontrado muchos amigos allí y he visto mucha buena gente quien merecen esto. ¡Málaga es de Euroliga otra vez!". Igual caso el del base uruguayo, que felicitó al Unicaja y en particular a Alberto Díaz: "¡Cómo me alegro por el pelirrojo! ¡Recompensa al trabajo y esfuerzo contante! ¡Enhorabuena!".

En torno al canterano cajista se movieron muchas de las felicitaciones, como la del ex técnico cajista y seleccionador nacional Sergio Scariolo, que daba la "enhorabuena a Unicaja, afición, club, staff y jugadores; ganar tres turnos de play off con factor cancha en contra es algo muy, muy difícil", y destacaba "más enhorabuena al merecido MVP de la final Alberto Díaz, creciendo en eficacia y personalidad a base de ambición y trabajo". Igual que gente de la casa que mostró su admiración como Francis Alonso o Rubén Guerrero. "¡Grande Alberto por ese MVP y enhorabuena a toda la plantilla del Unicaja ! El trabajo siempre da sus frutos", decía el primero, "¡grandísimos todos! ¡Y el mas grande de todos Alberto Díaz!" el segundo. Como Augusto Lima, que recordó sus tiempos en Los Guindos y coincidió en el "premio a su trabajo". También ajenos, pero con buen ojo clínico, se rindieron a su trabajo y al del Unicaja. Como Felipe Reyes o Álex Mumbrú, totalmente entregado: "Me alegro tanto por Alberto Díaz , un gran tipo lleno de valores difíciles de encontrar hoy en día".

El gremio del deporte malagueño también se pronunció. Con el "lo conseguimos" de Borja Vivas, el "Málaga no se rinde nunca" de Samuel García o la "doble alegría" de Samu Castillejo por la Eurocup y el balsámico triunfo del Málaga. También lo "orgulloso" de Isco y la "enhorabuena por colocar Málaga en el centro de Europa" de Brahim. Y por supuesto que no pudo fallar Antonio Banderas, activo toda la final, que resaltó cómo "nunca hay que dejar de creer".