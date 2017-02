Un paréntesis ante la vorágine

La resaca de la victoria ante el Madrid fue agradable para los jugadores del Unicaja. Además del subidón por la victoria, un día de asueto completo antes de empezar a preparar el duelo ante el Barcelona. El equipo volverá al tajo hoy, con previa sesión de atención a la prensa desde las 10:20 horas en el Martín Carpena. Mañana saldrá a la palestra Joan Plaza, antes de viajar a Vitoria, donde el equipo ya se entrenará el jueves.

Las dudas de las semanas previas se han transformado en ilusión a raíz de la gran victoria ante el Real Madrid del domingo. Pero, claro está, no hay hueco para minusvalorar a un rival del calado de un Barcelona que tiene la Copa del Rey como un asidero para salvar una temporada hasta ahora nefasta para Bartzokas y sus jugadores. El ambiente en el Palau es tenso y hay necesidad. Ello hará que pongan toda la carne en el asador, aunque también puede derivar en nerviosismo.

No hay contingencias físicas en el plantel de Joan Plaza, más allá de algún golpe tras el partido. Pero el estado físico del equipo parece óptimo para acometer una competición tan exigente como la Copa del Rey, en la que no hay tregua y hay que desprender energía desde el primer día. Otra cuestión será si se acumulan los partidos. Si se jugara la final se comprimirían tres encuentros en menos de 70 horas. Algo que firmarían, no obstante, con sangre todos los integrantes del vestuario cajista. Y su afición, claro.