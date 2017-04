Que hay un partido

Está demasiado reciente el título, el chute de adrenalina y el consiguiente bajón después de vivir en una ola durante dos días. Así que es imprevisible lo que saldrá hoy en Fontes do Sar, donde espera un rival que se está jugando la vida, el Rio Natura Obradoiro. El Unicaja viaja con un suave entrenamiento ayer en el Carpena como bagaje de preparación para el partido de reencuentro con la Liga Endesa, que es lo que queda de temporada. Nueve partidos en mes y medio más el play off, en el que se estará salvo imprevista catástrofe.

Queda un tramo para definir la nota final de la temporada, que será alta por el título conseguido en la Eurocup. Pero puede embellecerse con el sprint final. Definirá también la ambición del grupo, si compite mejor aún o tiene el estómago lleno. Miedo no hay ninguno, pero también está en juego el futuro de algunos jugadores. Dependiendo de lo que ocurra queda cuadrar las calificaciones individuales, siempre interesantes para valorar continuidades o no. Y, en el fondo, son profesionales que se juegan, en varios casos, el valor de sus próximos contratos.

Musli seguramente tenga minutos tras su lesión para ir cogiendo ritmo de competición

Así que el Unicaja puede volar, henchido de confianza, o griparse en el partido de hoy. Será a partir del encuentro del Domingo de Resurrección, ante el Andorra, cuando haya que juzgar lo que acontezca esta temporada. El título puede hacer soplar el viento de cara o en contra, dependiendo de cómo se encuentren los jugadores tras el gran esfuerzo y la carga emotiva. Seguramente vuelva Musli, que en otra coyuntura podía haber jugado antes, pero una final condicionaba todo el planteamiento. El gran ambiente que existirá en el coliseo gallego puede ayudar también a combatir.

Enfrente está el equipo en el que juega otro malagueño, Pepe Pozas, que fue importante en el desarrollo del MVP de la Eurocup, Alberto Díaz. Compartieron muchos entrenamientos en el Clínicas Rincón y pocas personas se habrán alegrado más que el maristeño por el logro de Alberto. También es un duelo emotivo para Adam Waczynski, que regresa al lugar donde se dio a conocer en la Liga Endesa. No es el máximo anotador del equipo, como sucedía en Galicia, su rol ha cambiado. No ha estado brillante en las últimas instancias de la Eurocup, pero ha seguido siendo combativo. No ha metido, pero ha reboteado.

Empieza el último tramo de una temporada que hace 50 días parecía una más entre tantas tras la derrota en la Copa del Rey ante el peor Barcelona en años. Hay encuentros que cambian una temporada. Pudo ser ese para echarla abajo, pero dos semanas después llegó el que realmente fue la bisagra, el triunfo en Múnich en el tercer partido de los cuartos de final. El Unicaja ha sido un sputnik desde entonces, ha conseguido el cuarto título de su historia y ha conseguido meterse en la Euroliga. Comienza el resto de la temporada.