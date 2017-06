32 partidos a cinco euros

Con el marco del partido con más gente del play off, el Unicaja presentó la campaña de abonados de la próxima temporada, la 2017/18. Coincidió con el último partido de la histórica 16/17. Los precios, obviamente, se elevan respecto a esta campaña en términos absolutos. Sube el número de partidos y también la calidad de los mismos por la presencia en la Euroliga. Habrá un mínimo de 32 encuentros. Esta temporada han sido 29, incluyendo ACB, play off y Eurocup con sus eliminatorias. El Unicaja ha cerrado el paquete. O sea, que las eliminatorias, si las hubiere, en Euroliga y ACB no se cobrarán aparte. Se hace una prospección de la media pagada respecto a esta temporada por partido para fijar los precios.

Se permitirá financiar en 12 mensualidades, en vez de las 10 actuales. Hay abonos desde 150 euros por toda la temporada, menos de cinco euros por partido que puede salir aún más barato si hay eliminatorias. Son los familiares (mínimo de dos personas con relación de cosanguineidad) o de grupos (mínimo de 10 personas). Sube 170 con la modalidad single (120 euros para joven y 85 en infantil), que se introduce esta temporada. Son localidades en Canasta Central Superior. Después los precios para la renovación van desde los 234 euros en Canasta Central hasta los 590 en Tribuna. Siempre para adultos. De 163 a 416 en joven y de 117 a 298 en infantil.

Para los nuevos abonados, el precio va de 254 de Canasta Central hasta los 640 de Tribuna, con las correspondientes bajadas en joven (de 178 a 451) e infantil (127 a 323).

Según explicó Ángel Bordes, gerente del Unicaja, hubo un debate en el seno del club sobre si cerrar el precio o no y se optó por la primera opción por "facilitar la claridad al abonado. Hay otros clubes de ACB que van en esa línea. Ayer tenía un whatsapp de un abonado que me preguntaba que si el cargo era del partido anterior o del siguiente... Al final, pese a que era un sistema de muchos años, el abonado no lo tenía tan claro. Ahora sabrá lo que paga, sin depender de hasta dónde avanza el equipo, que esperamos que sea lejos", decía.

La cifra actual de abonados es de 7.200. La previsión mínima de crecimiento que se espera en el club es de un 8%, lo que sería unos 500 más. "Es la perspectiva más conservadora, esperamos internamente elevar esa cifra", explicaba Julieta Martínez, responsable de Marketing y Ticketing del club. Se premiará la fidelidad del abonado que acuda a todos los partidos (o ceda su carnet para que pueda acudir alguien en lugar) con un 5% adicional de descuento en el abono de la siguiente temporada. Esta temporada han acudido unas 500 personas a todos los partidos del equipo. Bordes reconoció que estaba en estudio también por qué había una falta de asistencia del abonado que superaba el 30% en partidos concretos. Se nota más entre semana que el fin de semana.

La campaña, ya en marcha, tiene como protagonistas a los propios abonados del club. Semanas atrás se realizó una casting y se mezcla la fidelidad del abonado con términos baloncestísticos. La campaña será intensa por las redes sociales y por toda la ciudad. El club quiere concienciar de que el salto debe ser colectivo para vivir un año especial en la Euroliga.

Los calendarios están a falta de aprobación, pero en el Unicaja se cuenta que serán 18 equipos en la Liga Endesa. Ya para años próximos se bajaría a 16."Lo ha dicho el director del CSD", recordó Bordes. La Liga empezaría el fin de semana del 30 de septiembre y la Supercopa de Gran Canaria, en la que estará el Unicaja, se jugará la semana anterior. Para mediados de octubre estaría la Euroliga. Una temporada especial, sin duda.