Las películas de Joan Plaza

Los aficionados del Unicaja asistieron al partido de los suyos como a una película de terror. Fue otro mal partido de los verdes. Joan Plaza también tiró del campo semántico del celuloide para explicar sus sensaciones en San Pablo. "Yo querría ser Brad Pitt y que mi mujer fuera Julia Roberts", comenzó con ironía. "No estamos tan lejos de nuestros rivales. Estamos con más partidos ganados que perdidos. Nos faltan un par de victorias, no muchas más. Estamos a una de Valencia o Baskonia. Quiero que entiendan que estamos en el camino. Ya estamos en la segunda fase de la Eurocup y en la Copa del Rey. Ahora vamos a la Copa, donde no han jugado siete jugadores...", añadió el técnico catalán.

Plaza, que conforme iba a hablando parecía ir adquiriendo la dimensión del enfado entre los aficionados, continuó por esa tónica: "El reto ahora es estar en la Copa y ahora queremos llegar bien. Si puede ser ganando todo... pues esto no es Disneyland -continuó con el símil cinéfilo-. Yo lo dije y luego no me gusta que se comunique de otra forma. Dije que me gustaría ser uno de los favoritos para estar en la Eurocup, pero Valencia está por encima. Nuestra plantilla actual es esta y estamos siendo más competitivos. Otra cosa es que nos defraude perder en Sevilla, donde perdió el Madrid, o que ganes al Barcelona y parece que no... El año pasado perdíamos muchos partidos por más de 20 puntos. Somos competitivos, no constantes. Estamos mejorando y arañando minutos. Yo voy a por todas. Y en el equipo tenemos claro dónde queremos llegar en cada competición".

En cuanto a la derrota en sí cuando la clasificación automática para Vitoria daba la opción de pelear la cabeza de serie, compartió la decepción. "Es evidente que el detalle de no ganar hoy [por ayer] hace que no puedas celebrar con toda la euforia la clasificación para la Copa del Rey, pero es importante estar en la competición. Vamos a la Copa con siete jugadores que no la han jugado nunca", comentó.

Entrando en materia respecto al partido, lamentó las ausencias por dentro y las consecuencias que ello tuvo. "Hemos abusado del triple, hemos fallado 30 triples, y eso no es algo normal. No teníamos un juego interior importante y defensivamente hemos estado mal en los momentos cruciales", señaló el preparador, que lamentó bastante la ausencia de Musli: "Es capital para nuestro equipo, su baja nos hace mucho daño en una posición donde vamos justos. Estamos jugando con dos cuatros de cinco, con treses haciendo de cuatros... Tenemos un jugador como N'Diaye que es distinto, nunca ha jugado en esta liga. No tenemos un roster de élite, no podemos permitirnos tener otro Musli".

También aportó un componente anímico para explicar la mala imagen: "Queremos llegar a jugar como entrenamos. Hay veces que no lo trasladamos porque hay una ansiedad. La suma de pequeños detalles que suceden genera esa impotencia. Aún no somos capaces de jugar al máximo nivel para el que estamos trabajando. Acabará saliendo, saldrán bien o extraordinario. Hasta entonces sufriremos, pero creo que acabaremos llegando a buen puerto".