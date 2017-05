El peligro del huracán Llull

Es el Madrid de Llull, seguramente el jugador más determinante en el club blanco desde Arvydas Sabonis, al que debe enfrentarse el Unicaja desde hoy. El MVP de la Euroliga y de la Liga Endesa está en su espléndida madurez. Con 29 años, renunció momentáneamente al salto a la NBA. Con sueldo de jugador de fútbol el Madrid le retiene ante los cantos de sirena de los Rockets. Se le ve disfrutar, mandar. En el vestuario cajista tiene buenos amigos. Y un mentor, Joan Plaza, que apostó por su fichaje desde el Manresa, entonces en LEB, por todo un Real Madrid cuando contaba con 19 años.

Pero ya había dado muestras antes de su talento Llull. Fue campeón de Europa sub 18 junto a Carlos Suárez en 2004. Tenía aún 16 años el menorquín, del que ya se hablaba en el cambio de siglo cuando anotó 71 puntos en un partido infantil en su Mahón natal. Le reclutó el Manresa y ahí empezó a madurar cuando ya entró en órbita FEB. "Ha cambiado físicamente desde entonces, es brutal, fue el paso de niño a hombre. También su mejora de leer el juego increíble. Se sabía que era bueno, que era un anotador, pero luego lo ha demostrado con esa dirección que le ha consolidado como el mejor base de España y de Europa ahora mismo", relata el capitán cajista, que destaca "el liderazgo. Sergio es el jugador más importante, el Madrid depende muchísimo de él, pero no sólo por los puntos sino por las ventajas que genera. Hay que estar preparados contra él, pero contra el resto también".

Llull llega a Madrid con 19 años. Había debutado con 17 con Manresa en la ACB, que descendió. Descollaba en la LEB cuando aterrizó en el Real Madrid que dirigía Joan Plaza. "Lo trajimos al Madrid desde Manresa, fue cosa también de la gente que me lo toleró, Alberto Herreros y Antonio Martín, que estaban en la dirección deportiva. Se ha demostrado que fue un acierto haberlo traído", recuerda Plaza, que explica cómo le fue dando cancha a un Llull imberbe con pesos pesados en la dirección de juego: "Confiamos con él en una tripleta con Raúl López y Tunceri el primer año y Raúl y Pepe Sánchez el segundo. Había gente que demandaba que jugaran los reputados y me empeñé en que jugara. Esa inversión más el trabajo de Ettore Messina y Pablo Laso y el de Scariolo en la selección han hecho que Llull sea un referente español y mundial".

"Es todo corazón, un gran profesional, siempre tiene una palabra agradable para todo el mundo. Le gusta el deporte, el baloncesto, vivir en Madrid. Ahora está en un punto de maduración espectacular, pero nos haríamos un mal favor centrándonos sólo en él. Eso sí, estoy orgulloso de haber participado en su crecimiento como jugador", culmina su análisis sobre Llull Joan Plaza.

En Madrid también coincidió con él Dani Díez, alero cajista. "Es justo MVP de la ACB y de la Euroliga. Está a un nivel increíble, lleva años a un nivel muy bueno, pero está dominando Europa. Tienen muchos jugadores de nivel, pero sí es cierto que casi todo gira en torno a Llull", dice Díez, que admite que "como personas tengo muy buena relación, es buen amigo mío. Me ayudó en mi etapa mucho, con Felipe y el Chacho fueron los que me acogieron. Le tengo especial cariño. Es el mejor de Europa y el que más difícil de parar. Frenarlo no es sólo cosa de los bases, que tienen que estar pendiente de esos primeros pasos, es capaz de en tres botes colarse en la canasta contraria y hacer un mate. Tenemos que colapsar sus penetraciones y ayudar a los bases a defenderle".

La ronda de consultas continúa con los jugadores que tendrán que lidiar más de cerca con Llull. Un perro de presa normalmente eficaz es Alberto Díaz, consciente de que la tarea es muy complicada. "Es un jugador con muchísimo talento, MVP de ACB y Euroliga. Él va a hacer cosas buenas, va a anotar y dar pases, eso lo asumimos. El objetivo es que juegue lo más incómodo posible. Con un tío tan bueno es la defensa colectiva la que manda", dice el base malagueño, que en las eliminatorias por el título aumenta el visionado de imágenes sobre los rivales. "En play off hacemos más vídeo de los jugadores que juegan en nuestra posición. El scouting individual hay que hacerlo, es básico en el baloncesto moderno. De él destacaría su capacidad de penetración, va muy duro al aro y que te puede tirar desde cualquier sitio. Hay que controlar sus rachas".

Protagonista no esperado en el play off es Oliver Lafayette, que va adelantando a Fogg en la rotación. "Su temporada es increíble. Es un punto importante su defensa. Es una cosa del equipo, por ejemplo los pívots también deben ayudar en el 2x2 intentando alejarlos del aro. Y es básico también impedirle e incomodarle que inicie los contraataques", analiza el jugador americano, que hizo dos buenos partidos ante el Tenerife.

Por último, la figura cajista, Nemanja Nedovic, a quien también le seduce enfrentarse al jugador balear. "Es el MVP de las dos competiciones más fuertes de Europa. Tengo mucho respeto por él. Estoy seguro de que todos queremos competir contra él y disfrutar de ese duelo. Su calidad la sabemos todos, es el mejor jugador del Madrid y pararle sería muy bonito", analiza Nedovic, que insiste en que "si no juega cómodo será un buen trabajo nuestro. Sería productivo hacerle tirar mal, que bote como no quiere. Va a ser muy difícil, es un jugador muy bueno, pero creo que vamos a ser capaces de hacer un buen trabajo con él. Está haciendo una temporada magnífica, va a ser divertido jugar contra él. Jugadores como él o como yo, cualquiera de nosotros, vivimos para partidos como éste. Así que vamos a disfrutar".