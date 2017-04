"Antes pensaba más de la cuenta, no he sonreído lo que debía"

En su momento más dulce, una lesión en Tenerife relegó a Jamar Smith (Peoria, Estados Unidos, 1987) a un segundo plano en el Unicaja. El tiempo y la confianza han devuelto a la primera plana a uno de esos jugadores que alternan el amor y el odio del hincha en cuestión de segundos. Se divierte en la cancha como lo haría fuera de ella, es su filosofía. Esa con la que ejecutó al Valencia Básket para conseguir una Eurocup que ha vuelto a unir al club con su Málaga, donde disfruta de su mujer y su hija, una "malagueñita" más.

-Después de mucho, el Unicaja al fin tiene una semana completa para trabajar y oxigenarse.

-¡Sí! Es genial poder tener un poco de tiempo. Hemos pasado una Eurocup muy emocional y encima tuvimos un partido durísimo con el Obradoiro. Ha sido una bendición tener un par de días libres en el fin de semana. Y ahora aquí estamos, de vuelta con tiempo para centrarnos en la ACB y mirar arriba.

-¿Ha sido difícil cambiar el chip después de tal vorágine?

-Ha sido complicado, duro diría, porque estábamos cansados emocionalmente. También físicamente, pero la cuestión es que hemos pasado por una fase en la que estábamos tan concentrados en la Eurocup, y luego con las celebraciones, que te cuesta ponerte a otra cosa. Pero creo que al final hicimos un buen trabajo, fuimos capaces de centrarnos y nos salió bien el partido.

-¿Cuándo se cambia verdaderamente la mentalidad y se asimilan las cosas? Ahora sí hay tiempo para pensar.

-Sí, pero de algún modo pudimos hacerlo antes de jugar con el Obradoiro. Llevábamos dos días celebrando, con la rúa, cantando, de un lado para el otro... Pero allí en Santiago todos estábamos concentrados en el partido. Sabíamos que era muy importante porque habíamos perdido con el Estudiantes, tenemos por delante varios partidos en casa y era importante poner el inicio a una buena racha desde ya.

-La cabeza está apretadísima. Hay siete equipos en cuestión de dos victorias.

-Por eso no tenemos tiempo de quedarnos pensando en lo que ha pasado. Ya todos los esfuerzos van para la ACB. Es lo que nos toca jugar y vamos a intentar firmar un buen final de temporada en la liga regular para llegar lo mejor a los play off.

-El equipo ha tenido un cambio radical en cuestión de dos meses. La Copa del Rey marcó un punto de inflexión a nivel anímico y táctico, porque el estilo es otro respecto al que se vio al inicio.

-Sí, es así. A partir de ahí nos volcamos en cosas diferentes. Al principio de la temporada nos metían 90, 100 puntos y nos centrábamos simplemente en anotar más que ellos, en aprovechar el talento en ritmos y marcadores altos. Ahora tratamos de llevar un ritmo más bajo, ir al límite de la posesión y pelear mucho el rebote. Hemos estado haciendo un buen trabajo rebajando a equipos con medias de 70 u 80 puntos a 60. Los técnicos están haciendo un trabajo muy bueno y son gente que cuida cada detalle, son sobre todo maniáticos de las estadísticas. "Si mantenemos a este equipo por debajo de 70 puntos pierden en el 80% de las ocasiones", cosas así. Cada partido nos dan un número sobre el que debemos trabajar para sacar la victoria y la verdad que hemos conseguido centrarnos en eso, sobre todo en hacer buenas defensas.

-Empezó bien durante la lesión de Nedovic y luego pasó a un segundo plano, pero ha tenido un último tramo a un nivel alto. En la final de la Eurocup fue protagonista.

-El entrenador ha trabajado muy duro todo el año con Nedo y conmigo. Es difícil tener a dos escoltas de nivel y que podrían ser titulares toda la temporada a la vez, porque al final tampoco puede ser que juegue uno bien un partido y luego el siguiente el otro. Tenemos que aportar los dos siempre. Ser consistentes. No sólo ofensivamente, sino en defensa y jugar también un papel de asistente. Yo quiero el balón y afortunadamente el entrenador confía en mí. En momentos de la final, Plaza me decía que lo tuviese, que confiara en mí para ser más agresivo y tomar la mejor decisión.

-Esa confianza se vio en que, aunque no terminase de encontrar su sitio, siguió en pista hasta que explotó.

-A veces, y es algo que pasa mucho conmigo, noto que la mayoría al ver baloncesto sólo se fija en los puntos. Parece que si no anotas no estás metido en el partido. Al principio de la temporada hablé de eso con el entrenador. Me cogió en un entrenamiento y me dijo: "Oye, si no anotas puedes hacer otras cosas. No eres sólo un tirador. Si no te entra la pelota puedes dar asistencias, rebotear, defender bien o robar balones". Y eso es lo que intento aunque no meta puntos. En la primera parte de la final apenas anoté, en el tercer cuarto llevaría como tres puntos y había tiros claros que se me salían. Pero con la confianza que me dieron mis compañeros y el técnico lo vi claro. No había estado haciendo nada especial, pero Plaza me dijo que cogiera la pelota e intentara jugar a lo grande; que diera pases importantes y metiera buenos puntos.

-Tras ser el MVP en el Carpena ya lo dijo, como mejor juega es divirtiéndose con el balón.

-Es fácil estar demasiado concentrado. Y digo demasiado. Al principio en Valencia me pasaba eso, igual que en el primer partido: estaba excesivamente centrado en no equivocarme, en tomar la mejor decisión. Pensaba más de la cuenta y no me divertía jugando. Una cosa que me pasa desde que empecé mi carrera es que la gente me decía: "No sé cómo puedes sonreír tanto durante los partidos". Y sin embargo he estado lejos de eso durante el último año y medio. No he sonreído lo que debía porque la ACB es una liga muy competitiva y quería dar lo mejor de mí, no equivocarme, y creo que me he excedido en eso. Ahora empiezo a sentirme cómodo en esta liga, jugando en Europa, divirtiéndome. Y cuando lo hago, las cosas me salen mucho más fácil.

-Regresar a la Euroliga en la cancha es la mejor forma de responder al escalón bajado a través de los despachos.

-Por supuesto, pero no creo que quisiéramos responder a la Euroliga. Lo queríamos hacer por nuestras familias, por los técnicos, por la gente de Málaga. Porque todos sintieron nuestro dolor y nosotros el suyo cuando decidieron dejarnos fuera. Cuando dijeron que no íbamos a estar allí, tú no sentías esa devoción del aficionado en los partidos de Euroliga porque estaban pitando el himno y mostrando su descontento, lo dolidos y enfadados que estaban. Así que a partir de ahí lo que hicimos fue ser humildes. Nunca dijimos que somos un equipo de Euroliga porque lo seamos y punto. Nuestros esfuerzos estaban puestos en ganarnos el derecho y darle a Málaga un equipo de Euroliga porque es lo que se merece.

-Siempre se ha sentido muy implicado con Málaga.

-Sí, no es para menos. Mi hija es una malagueñita y yo también. Málaga es un lugar muy especial para mí. Cuando me lesioné la temporada pasada no sabía muy bien qué iba a pasar, si seguiría en el Unicaja o no. Y que después de toda esa incertidumbre haya acabado ganando una Eurocup y siendo parte importante del éxito de este equipo es una bendición. Tener además aquí a mi hija, con unos aficionados que me han apoyado tanto lo hiciera bien o no... Cuando ganamos la final tenía el móvil a punto de explotar. Tenía como 100 mensajes de felicitación. Que la gente sea tan buena y apoye tanto es muy especial.

-Tiene un año más de contrato. ¿Se ve jugando la Euroliga con el Unicaja?

-¡Ojalá! Eso es cosa del club, pero espero que sí. Adoro al Unicaja, adoro Málaga, a los entrenadores, a mis compañeros. Espero que se pueda quedar todo el mundo para intentar hacer un equipo competitivo y mucho ruido en la Euroliga.

-Ya sin resaca y con un grueso importante de la temporada por delante, ¿dónde se fija el techo del equipo?

-No me gusta poner un techo. Nos centramos ahora mismo en lo que pase por debajo de este, en lo que pase en la cancha, en ganar. Vamos partido a partido. En cuartos de final, cuando perdimos el primer partido en Múnich y la eliminatoria iba 1-0 para el Bayern, nosotros sólo nos centrábamos en el segundo encuentro, no en el último. Prefiero no poner techos u objetivos, pero veo a un equipo con opciones de hacerlo bien. Espero que podamos hacer un play off de nivel.

-¿Qué les pide el entrenador de aquí en adelante?

-Nada, realmente. De verdad. El técnico no tiene que decirnos nada, sabe que entendemos bien el juego, vemos rápidamente lo que quiere. El capítulo de la Eurocup ya está cerrado, ha sido muy bonito, pero a partir de ahora la prioridad absoluta es la ACB. Y de ahora en adelante sabemos lo que quiere. En mi caso particular, pues que sea agresivo, que tire, que tenga la pelota. Él lleva cuatro años aquí, yo llevo dos, y nos conocemos perfectamente para saber en qué dirección debemos ir.