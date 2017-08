"Hemos de pensar en grande para hacer cosas bonitas"

Tras el primer día de clase en su quinto ciclo en el Carpena, Joan Plaza compartió mantel con la prensa para departir de forma distendida sobre el pasado, presente y futuro del Unicaja. Antes, quiso tener un bonito y cuidado detalle leyendo un poema de García Lorca sobre Las Ramblas en recuerdo de las víctimas del atentado de Barcelona y Cambrils. La Ciudad Condal le vio nacer y crecer y por ello se le vio especialmente afectado por un suceso que le pilló subido en su moto de camino a Málaga. Ya en clave cajista, tocó todos los palos y no escatimó en palabras a la hora de sacar el bisturí.

mercado

Más información Nedo y Plaza recorren sendas dispares

El técnico, con una importancia capital en la confección, hizo balance tras finalizar, salvo contratiempo, el periodo de entradas y salidas. "Hemos hecho un gran esfuerzo para hacer la mejor plantilla que nos podíamos permitir. A veces hay que hacer sacrificios de puestos y personas, para reforzar otros. Estoy contento. Espero que la plantilla ilusione a la gente y estemos a la altura. Tenemos un poquito de todo. Hemos perdido un poquito fuera y hemos ganado dentro. Hemos perdido un poco de talento quizás, pero creo que está equilibrada", expuso.

mccallum

Fue uno de los nombres del verano. Plaza, escéptico con jugadores sin experiencia en Europa, estimó que era el hombre por el que jugársela. "Hay etapas para todo. De la misma manera que hace cuatro años no estábamos para hacer probaturas, ahora ya tenemos esa madurez. Es un jugador con capacidad para ser vertical, buen defensor, con hambre, ganas de hacer una buena temporada para seguir aquí o catapultarse a otros mejores, bien educado, con un padre entrenador, con mejor tiro del que él cree... Esa humildad y prudencia me sedujeron", dijo del base americano.

augustine

Si fue el pívot el que se deshizo en halagos hacia el técnico en su puesta de largo como cajista, ayer encontró reciprocidad de piropos. "Es el complemento que querríamos tener todos los entrenadores. Serio, maduro, con ganas de hacer aún cosas grandes. Es una pieza clave en el organigrama, silencioso en pista, importante. Rebotea como un animal, pasa el balón, habla español... Es capaz de tirar mejor de lo que piensa", apuntó.

shermadini

Su prediposición sonroja a Plaza después de ser una de las apuestas del verano: "Está como un crío, ilusionadísimo por estar aquí. Y es todo un campeón de Euroliga. Me transmitió esa ilusión y me entusiasmó. Me parece fascinante. Tiene un reto ante él de jugar muchos partidos, pero está bien física y emocionalmente. Es un gran fichaje, él mismo no sabe todo su potencial".

milosavljevic

Su versatilidad y margen de crecimiento fueron claves para aterrizar en Málaga. El técnico valora muchísmo ambas cosas: "Es un chico polivalente, capaz de hacer muchas cosas, sin destacar en una sola. Él puede hacer varias funciones, jugar de dos y de tres, puede bajar el balón, asistir, rebotear... Es un gran complemento".

salin

No es el nombre con más cartel de los fichajes, pero en el club están más que convencidos de sus prestaciones. "Nos da amenaza en el tiro, es solvente defensivamente, da un paso en su carrera. Es rápido, generoso, no es mal pasador. Tiene condiciones para darnos otro aire", aclaró el catalán.

viny okouo

En repetidas ocasiones ha mostrado Joan Plaza en público las condiciones que ve en el pívot. Ayer fue una más. "Acabamos la temporada advirtiendo de que queríamos que Viny fuera el número 13. Hace 4 años no había ningún canterano y es una ventana que queremos explotar. Queremos que adquiera madurez. Estamos esperanzados en él. Y va a tener protagonismo. Quisiera que jugara 15 minutos de media en los partidos que juegue, que no serán todos", expuso con ilusión.

soluade

Su mili en Burgos le va a hacer dar el salto. Las expectativas con el base son saltas: "Tendrá su espacio, quiero que crezca".

cambios en el juego

La llegada de Shermadini y Augustine. unido al adiós de Smith o Fogg provocan un cambio de gravedad en el juego cajista que el propio Joan Plaza confirmó. "Tener a Shermadini, a Augustine, a Musli o a Viny va a provocar que haya ayudas más largas de los otros exteriores y habrá más atracción y liberará a los perimetrales. He trabajado este verano en esto y estoy preparado. Tendremos más rendimiento dentro, anotaremos mejor", reconoció.

calendario

Nunca tuvo el Unicaja una hoja de ruta tan cargada y ello preocupa. "Es muy duro. Cuando ves la hoja de mi preparador físico, con tantos partidos, la cantidad de entrenos es exigua y te obliga a adaptarte. La gente del Madrid nos llegó a asustar, porque estaban preocupadísimos y eso que ellos viajan en chárter siempre. Acabaron extenuados. Habrá momentos duros a lo largo del año porque hay 5 meses con 10 partidos por mes y has de tener plantilla dura y estable, madura, físicamente buena y experimentada. El club ha hecho un esfuerzo para que vayamos en chárter", dijo.

objetivos

Después de ganar la Eurocup las miras están altas, aunque conviene ser realista. "Hemos de ser ambiciosos. Hay que pensar en grande para hacer cosas bonitas. Si sólo piensas en cubrir el expediente, te irá mal. Ser ambiciosos quizás es ser décimos en la Euroliga. Hacer una buena Euroliga no sería paralelo a estar en play off. Intentaremos estar cerca. En la Liga Endesa queremos estar entre los cuatro primeros, aún sabiéndonos el quinto presupuesto. Debemos ser consecuentes con la realidad. Queremos estar en todos los fregaos", explicó.

dejan musli

La única ecuación por resolver, aunque Plaza no cerró puertas. "Es un jugador más a todos los niveles. Nadie está libre antes de que empiece la temporada de que algún equipo se lo lleve. ¿Qué va a tener menos peso? Pues dependerá de él. Yo no creo ni en castigos ni en forzar a nadie. Si él quiere será un jugador importante", expuso.

quinta temporada

Nunca estuvo tanto tiempo en ningún banquillo y por eso amenaza con convertirse en el técnico verde con más encuentros. "Es un orgullo, ni me lo planteaba cuando llegué. Mi ambición solo era dotar al equipo de mi carácter. Sin ser el mejor, no soy el peor. Yo lo que quiero es que cuando salga de este club la gente recuerde mi etapa como algo bonito. Ahora quiero disfrutar la Euroliga", resumió.

afición

Su último mensaje fue para la grada, a la que siempre cuida y estimula. "La gente ha de entender que estamos en una temporada privilegiada. Málaga no es menos que nadie. Tenemos que ir a por más y demostrar a la Euroliga que esta es una plaza de primer orden. Hay que estar orgullosos de vivir en Málaga, de ser del Unicaja y jugar con los mejores equipos casi del mundo. Hemos de ser los capos en esto", acabó.